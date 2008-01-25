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Новости медицины и фармацииЧем отличаются симптомы интерстициального цистита и гиперактивного мочевого пузыря?

Чем отличаются симптомы интерстициального цистита и гиперактивного мочевого пузыря?

Опубликовано  12.05.2023

Боль, ощущение дискомфорта или давления в мочевом пузыре — симптомы, которые отмечаются при гиперактивном мочевом пузыре и интерстициальном цистите/синдроме боли в мочевом пузыре.

Например, в руководстве Американской урологической ассоциации (American Urological Association) и Общества уродинамической женской тазовой медицины и урогенитальной реконструкции (Society of Urodynamics Female Pelvic Medicine & Urogenital Reconstruction — AUA/SUFU) интерстициальный цистит/синдром боли в мочевом пузыре определяется как неприятное ощущение (боль, давление, дискомфорт), воспринимающееся как связанное с мочевым пузырем и другими симптомами со стороны нижних мочевыводящих путей.

Международное общество исследования синдрома боли в мочевом пузыре (International Society  for the Study of Bladder Pain Syndrome) определяет интерстициальный цистит/синдром боли в мочевом пузыре как хроническую (>6 мес) тазовую боль, ощущение давления или дискомфорта, воспринимающиеся как связанные с мочевым пузырем, сопровождающиеся минимум одним другим мочевым симптомом, например таким, как императивные/учащенные позывы к мочеиспусканию.

В исследованиях показано, что наиболее часто пациенты с синдромом боли в мочевом пузыре/интерстициальным циститом характеризуют боль в области мочевого пузыря как давящую, ноющую или жгучую.

При этом основным симптомом синдрома гиперактивного мочевого пузыря являются неотложные позывы к мочеиспусканию.

В недавнем исследовании проведен дифференциальный анализ симптомов данных заболеваний. Понимание отличий в выраженности симптомов у пациентов с интерстициальным циститом и гиперактивным мочевым пузырем важно для дифференциальной диагностики данных заболеваний.

Так, в исследовании, проведенном под руководством Анжелики Гуссе (Angelíca Gousse), доктора медицинских наук, из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (Washington University School of Medicine in St. Louis), установлено, что характеристики боли, ощущения дискомфорта и давления в области мочевого пузыря, императивных позывов к мочеиспусканию отличаются у пациентов с интерстициальным циститом/синдромом боли в мочевом пузыре и у пациентов с гиперактивным мочевым пузырем.

Результаты исследования опубликованы в журнале «BMC Urology».

В исследование включили 27 пациентов с интерстициальным циститом/синдромом боли в мочевом пузыре и 51 пациента с гиперактивным мочевым пузырем.

Участники исследования оценивали боль в мочевом пузыре, ощущение давления, дискомфорт и неотложные позывы к мочеиспусканию по числовой шкале оценки (шкала 0–10). Ученые выявили, что средние числовые оценки выраженности боли, давления, дискомфорта и неотложных позывов к мочеиспусканию были практически одинаковыми у пациентов с интерстициальным циститом/синдромом боли в мочевом пузыре (6,6±2,1, 6,0±2,5, 6,5±2,2 и 6,0±2,8 соответственно). При этом отмечены сильные трехсторонние корреляции между выраженностью болевого синдрома, давления или дискомфорта.

У больных с гиперактивным мочевым пузырем средние числовые оценки выраженности боли, давления и дискомфорта были значительно ниже, чем оценки выраженности императивных позывов (2,0±2,6, 3,4±2,9 и 3,4±2,9 соответственно по сравнению с 6,1±2,6). При этом у пациентов с гиперактивным мочевым пузырем отмечена слабая корреляция между выраженностью болевого синдрома и императивными позывами к мочеиспусканию, и умеренная корреляция между выраженностью императивных позывов к мочеиспусканию и ощущением дискомфорта.

По оценке участников исследования, боль в области мочевого пузыря/надлобковой области является наиболее неприятным симптомом интерстициального цистита/синдрома боли в мочевом пузыре. В то время как пациенты с гиперактивным мочевым пузырем отмечали, что наиболее неприятным симптомом заболевания являются императивные позывы к мочеиспусканию и учащенное мочеиспускание.

Авторы исследования подчеркнули, что таким образом болевой синдром является основным проявлением интерстициального цистита/синдрома боли в мочевом пузыре. Неотложные позывы к мочеиспусканию — основной симптом гиперактивного мочевого пузыря.

Ученые подчеркнули, что в дальнейших исследованиях следует проанализировать наличие у пациентов с интерстициальным циститом «страха боли», а у пациентов с гиперактивным мочевым пузырем — страха непроизвольного мочеиспускания.

По материалам www.bmcurol.biomedcentral.com, www.medicalxpress.com

Опубликовано  12.05.2023

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