Бесплодие у мужчин и женщин: причины и лечение

Бесплодие определяется как неспособность зачать ребенка после 12 мес половой жизни без контрацепции. Для женщин в возрасте старше 35 лет диагноз «бесплодие» устанавливается уже после 6 мес безуспешных попыток забеременеть.

Первичное бесплодие диагностируется в случае, если женщина никогда не была беременна. Вторичное бесплодие диагностируется в случае, если ранее женщина беременела, но в настоящее время забеременеть не удается.

По оценкам экспертов, каждая шестая пара сталкивается с бесплодием. Что же делать, если не удается забеременеть?

Первый шаг — признать наличие проблемы и обратиться за профессиональной помощью. Обычно при подозрении на бесплодие эндокринолог-репродуктолог проводит обследование. При этом обследование обязательно проходят оба партнера.

Обследование для выявления мужского бесплодия обязательно включает полный анализ спермы. Так, анализируются объем спермы, количество, подвижность и морфология сперматозоидов. По объему спермы оценивается эякуляторная функция мужчины. По наличию в сперме сперматозоидов, их подвижности и форме оценивается фертильность (способность оплодотворить яйцеклетку). Также оценивается какая доля сперматозоидов остается живой через час после эякуляции.

Обследования для выявления женского бесплодия включают:

гормональное обследование, в том числе определение уровня гормонов щитовидной железы и пролактина. Для ориентировочной оценки овариального резерва (количества яйцеклеток) определяют уровень антимюллерова гормона. Также в начале менструального цикла определяется уровень фолликулостимулирующего гормона — этот гормон участвует в регуляции созревания фолликулов в яичниках;

ультразвуковое исследование (УЗИ) для оценки состояния матки и яичников. В частности, осмотр яичников для определения количества антральных фолликулов (количество яйцеклеток, доступных для роста в течение текущего цикла) и выявления патологических изменений, аномалий (например кисты). Также оцениваются размеры матки и наличие в ней патологических изменений;

по показаниям — гистеросальпингограмма. Это неинвазивный способ оценки полости матки на наличие патологических изменений и проходимости фаллопиевых труб. Для проведения данного исследования в матку женщины вводят небольшую трубку (катетер). Затем через катетер в полость матки и фаллопиевы трубы вводят контраст и проводят рентгенологическое исследование;

наличие регулярных овуляций у женщины. Репродуктолог собирает подробный анамнез, проводится анализ уровня лютеинизирующего гормона в моче и прогестерона в крови после предполагаемой овуляции.

Лечение бесплодия

В зависимости от причины бесплодия репродуктолог может предложить различные варианты лечения.

Искусственное оплодотворение. При необъяснимом бесплодии эффективным методом решения проблемы является искусственное оплодотворение. В день овуляции партнер-мужчина собирает свежий образец спермы. Затем образец «промывают» — при этом сперма концентрируется, а мертвые сперматозоиды и сперматозоиды неправильной формы удаляются. Затем сперма помещается в катетер, а образец помещается непосредственно в матку партнерши. Это безболезненно и занимает всего несколько минут в кабинете врача.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). При тяжелом мужском или трубном бесплодии у женщины (непроходимости фаллопиевых труб) часто рекомендуется ЭКО. Женщине проводится гормональная терапия для стимуляции созревания одновременно нескольких яйцеклеток. Затем под контролем УЗИ проводится пункция и забор яйцеклеток. В лаборатории яйцеклетки идентифицируют и подсчитывают, а затем оплодотворяют спермой. Если бесплодие вызвано мужским фактором, эмбриолог вводит по одному сперматозоиду в каждую яйцеклетку, чтобы обеспечить оплодотворение. Эмбриолог проверяет, какие яйцеклетки нормально оплодотворились, на следующий день. Затем эмбрионы выращивают, чтобы увидеть, какие из них разовьются до стадии бластоцисты. Эмбрионы, достигшие этой стадии развития, с высокой вероятностью сохранят жизнеспособность после переноса. Многие эмбрионы перестают расти, не достигнув этой стадии. На этом этапе также может быть проведено тестирование эмбрионов на наличие генетических заболеваний. Соответственно, врач может выбрать генетически нормальный эмбрион для переноса. Женщины в возрасте 35 лет и старше подвержены гораздо более высокому риску наличия генетической патологии у эмбрионов (например синдрома Дауна), поэтому часто рекомендуется скрининг эмбрионов. После подготовки матки женщине проводят перенос эмбриона. Эмбрион помещают в катетер, который используется для переноса эмбриона в матку. Процедура занимает минуты, а показатели успешности ЭКО очень высоки.

Диагноз «бесплодие» — не приговор, и с помощью современных методов лечения большинству пар удается зачать и родить здорового ребенка.

По материалам www.medicalxpress.com