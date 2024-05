Ведущие эксперты по разработке вакцин против COVID-19 считают, что эффективный продукт не будет доступен широкой американской общественности до осени 2021 г. согласно опросу, результаты которого опубликованы 1 октября в «Journal of General Internal Medicine»*. Опрос проводили в конце июня 2020 г. Большинство опрошенных составляли в основном канадские и американские ученые со средним стажем работы в этой области 25 лет.

«Эксперты в нашем обзоре предложили прогнозы относительно разработки вакцины, которые в целом были менее оптимистичными, чем ориентир на начало 2021 г., предложенный государственными чиновниками США, — отметил ведущий автор исследования. — В целом они, кажется, считают, что общедоступная вакцина следующим летом является наилучшим сценарием, учитывая, что процесс может затянуться до 2022 г.».

Многие эксперты также полагают, что появлению эффективной вакцины могут предшествовать некоторые неудачи. «Опрошенные нами эксперты дают 1 из 3 шансов, что вакцина получит инструкцию по медицинскому применению с предупреждением о безопасности, и 4 из 10 шансов, что первое крупное в реальных условиях (field) клиническое исследование не продемонстрирует эффективности», — добавил другой автор из Университета Макгилла (McGill University).

Подробнее о предполагаемых сроках

Вопрос: Когда вакцина станет доступной для широкой общественности в США и/или Канаде?

Ответы:

в лучшем случае — сентябрь/октябрь 2021 г. (в среднем);

вероятнее всего — июнь 2021 г. (в среднем);

самое позднее — июль 2022 г. (в среднем).

Вопрос: Когда будет проведено крупное исследование с участием не менее 5000 человек?

Ответы:

в лучшем случае — март 2021 г. (в среднем);

вероятнее всего — декабрь 2020 г. (в среднем);

самое позднее — июль 2021 г. (в среднем).

Вопрос: Когда вакцина будет доступна для подвергающихся наибольшему риску заражения вирусом в США и/или Канаде?

Ответы:

в лучшем случае — март/апрель 2021 г. (в среднем);

вероятнее всего — февраль 2021 г. (в среднем);

самое позднее — декабрь 2021 г. (в среднем).

Исследователи считают, что использованный ими подход дает более полную картину диапазона убеждений экспертов, чем цитаты отдельных из них в СМИ.

Вероятность неудач

Исследование также показало, что около 1/ 3 опрошенных считают, что разработка вакцины может столкнуться со следующими препятствиями:

1) первая вакцина для широкого применения в США и/или Канаде получит от Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) «предупреждение в рамке», указывающее на серьезные или опасные для жизни побочные реакции;

2) первое крупное клиническое исследование в США и/или Канаде даст нулевой или отрицательный результат с точки зрения эффективности.

«Наше исследование показывает, что эксперты в значительной степени солидарны относительно временных рамок создания вакцины против SARS-CoV-2, — отметил Стивен Брумелл (Stephen Broomell), доцент Колледжа гуманитарных и социальных наук им. М.Б. Дитрих (Dietrich College of Humanities and Social Sciences) Университета Карнеги-Меллона (Carnegie Mellon University). — Хотя это не согласуется со многими чрезмерно оптимистичными правительственными прогнозами, зато отражает уверенность в том, что исследователи действительно придерживаются более оперативных сроков разработки по сравнению с предыдущими вакцинами».

