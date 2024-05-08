блокатор Н 1 -рецепторов длительного действия. Является первичным активным метаболитом лоратадина. Ингибирует высвобождение гистамина и лейкотриена С4 из тучных клеток, предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций. Оказывает противоаллергическое, противозудное и противоэкссудативное действие. Снижает проницаемость капилляров, предупреждает развитие отека тканей, устраняет спазм гладких мышц. При применении в терапевтических дозах практически не проявляет седативного эффекта и не изменяет скорость психомоторных реакций.

После приема внутрь C max в плазме крови достигается через 2–6 ч (в среднем через 3 ч). Степень связывания с белками плазмы крови — 83–87%. Не проникает через ГЭБ. Интенсивно метаболизируется в печени путем гидроксилирования с образованием 3-ОН-деслоратадина, соединенного с глюкуронидом. В неизмененном виде менее 2% экскретируется с мочой, около 7% — с калом. T ½ — 20–30 ч (в среднем — 27 ч).