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Активные вещества — “Д”ДЕЗЛОРАТАДИН (DESLORATADINUM)

ДЕЗЛОРАТАДИН (DESLORATADINUM) Действующее вещество

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Найдено: 52 препарата
Эдем таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; Фармак
Эдем Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 Фармак
В 1183 аптеках
от 72,40 грн
Цены в аптеках
Эдем таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Фармак
Эдем Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Фармак
В 1137 аптеках
от 158,10 грн
Цены в аптеках
Эдем сироп, 0,5 мг/мл, флакон стекл. с крышкой укупор.-навинчивающейся с контр.вскр, 60 мл, с дозирующей ложкой, с дозир. ложкой, № 1; Фармак
Эдем Сироп, 0,5 мг/мл, флакон стекл. с крышкой укупор.-навинчивающейся с контр.вскр, 60 мл, с дозирующей ложкой, с дозир. ложкой, № 1 Фармак
В 1130 аптеках
от 103,46 грн
Цены в аптеках
Эриус® сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 60 мл, № 1; Байер
Эриус® Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 60 мл, № 1 Байер
В 1112 аптеках
от 281,80 грн
Цены в аптеках
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10; Дарница
Эридез-Дарница Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10 Дарница
В 853 аптеках
от 39,00 грн
Цены в аптеках
Эридез таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 5 мг, блистер, № 10; Дарница
Эридез Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 5 мг, блистер, № 10 Дарница
В 841 аптеке
от 86,50 грн
Цены в аптеках
Дезлоратадин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; Тева Украина
Дезлоратадин-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 Тева Украина
В 733 аптеках
от 185,00 грн
Цены в аптеках
Дезлоратадин-Тева раствор оральный, 0,5 мг/мл, флакон, 60 мл, с мерным шприцем, с мерным шприцем, № 1; Тева Украина
Дезлоратадин-Тева Раствор оральный, 0,5 мг/мл, флакон, 60 мл, с мерным шприцем, с мерным шприцем, № 1 Тева Украина
В 677 аптеках
от 92,80 грн
Цены в аптеках
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 30; Sopharma
Аллергозан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 30 Sopharma
В 662 аптеках
от 127,99 грн
Цены в аптеках
Аллергозан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 10; Sopharma
Аллергозан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 10 Sopharma
В 644 аптеках
от 51,77 грн
Цены в аптеках
Хитакса таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 5 мг, блистер, № 10; ADAMED PHARMA S.A
Хитакса Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 5 мг, блистер, № 10 ADAMED PHARMA S.A
В 528 аптеках
от 86,98 грн
Цены в аптеках
Лордес® таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 20; Nobel
Лордес® Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 20 Nobel
В 413 аптеках
от 135,62 грн
Цены в аптеках
Эслотин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; World Medicine
Эслотин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 World Medicine
В 287 аптеках
от 143,92 грн
Цены в аптеках
Блогир-3 раствор оральный, 0,5 мг/мл, флакон, 60 мл, № 1; Belupo
Блогир-3 Раствор оральный, 0,5 мг/мл, флакон, 60 мл, № 1 Belupo
В 234 аптеках
от 117,95 грн
Цены в аптеках
Дезлоратадин таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; Лекхим
Дезлоратадин Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 Лекхим
В 227 аптеках
от 39,95 грн
Цены в аптеках
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Дезрадин® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 172 аптеках
от 162,13 грн
Цены в аптеках
Элизиум таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Сперко Украина
Элизиум Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Сперко Украина
В 149 аптеках
от 224,21 грн
Цены в аптеках
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 5 мг, блистер, № 10; Belupo
Блогир-3 Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 5 мг, блистер, № 10 Belupo
В 143 аптеках
от 63,96 грн
Цены в аптеках
Аллергозан раствор оральный, 0,5 мг/мл, бутылка стеклянная, 120 мл, с мерным стаканчиком и дозирующим шприцем, с мерн стак и дозир шприцем, № 1; Sopharma
Аллергозан Раствор оральный, 0,5 мг/мл, бутылка стеклянная, 120 мл, с мерным стаканчиком и дозирующим шприцем, с мерн стак и дозир шприцем, № 1 Sopharma
В 137 аптеках
от 105,28 грн
Цены в аптеках
Астрия таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10; Астрафарм
Астрия Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10 Астрафарм
В 115 аптеках
от 89,00 грн
Цены в аптеках
Хитакса таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 2,5 мг, блистер, № 10; ADAMED PHARMA S.A
Хитакса Таблетки, диспергируемые в ротовой полости, 2,5 мг, блистер, № 10 ADAMED PHARMA S.A
В 104 аптеках
от 87,38 грн
Цены в аптеках
Фри-Ал таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Xantis Pharma
Фри-Ал Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Xantis Pharma
В 88 аптеках
от 157,02 грн
Цены в аптеках
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; KRKA d.d. Novo Mesto
Дезрадин® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 KRKA d.d. Novo Mesto
В 76 аптеках
от 72,00 грн
Цены в аптеках
Элизиум раствор оральный, 0,5 мг/мл, контейнер, 60 мл, № 1; Сперко Украина
Элизиум Раствор оральный, 0,5 мг/мл, контейнер, 60 мл, № 1 Сперко Украина
В 56 аптеках
от 84,20 грн
Цены в аптеках
Элизиум таблетки, 5 мг, блистер, № 10; Сперко Украина
Элизиум Таблетки, 5 мг, блистер, № 10 Сперко Украина
В 50 аптеках
от 97,01 грн
Цены в аптеках
Элизиум раствор оральный, 0,5 мг/мл, контейнер, 120 мл, № 1; Сперко Украина
Элизиум Раствор оральный, 0,5 мг/мл, контейнер, 120 мл, № 1 Сперко Украина
В 20 аптеках
от 149,39 грн
Цены в аптеках
Алердез сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Алердез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 19 аптеках
от 93,50 грн
Цены в аптеках
Алердез сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 50 мл, в пачке, в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Алердез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 50 мл, в пачке, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 10 аптеках
от 75,74 грн
Цены в аптеках
Алердез таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Алердез Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 8 аптеках
от 44,96 грн
Цены в аптеках
Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Дезлоратадин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 6 аптеках
от 36,27 грн
Цены в аптеках
Алергомакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; Здоровье
Алергомакс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 Здоровье
В 4 аптеках
от 40,50 грн
Цены в аптеках
Астрия таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, коробка, коробка, № 10; Астрафарм
Астрия Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, коробка, коробка, № 10 Астрафарм
В 4 аптеках
от 89,00 грн
Цены в аптеках
Эриус® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; Байер
Эриус® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 Байер
В 13 аптеках других городов
от 391,91 грн
Цены в других городах
Эриус® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Байер
Эриус® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Байер
В 1 аптеке других городов
от 1150,00 грн
Цены в других городах
Эриус® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 7; Байер
Эриус® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 7 Байер
Нет в наличии
Эдем сироп, 0,5 мг/мл, флакон стекл. с крышкой укупор.-навинчивающейся с контр.вскр, 100 мл, с дозирующей ложкой, с дозир. ложкой, № 1; Фармак
Эдем Сироп, 0,5 мг/мл, флакон стекл. с крышкой укупор.-навинчивающейся с контр.вскр, 100 мл, с дозирующей ложкой, с дозир. ложкой, № 1 Фармак
Нет в наличии
Аллергостоп® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 20; Фитофарм
Аллергостоп® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 20 Фитофарм
Нет в наличии
Алергомакс сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, с дозирующим шприцем-пипеткой, с дозир. шприцем-пипеткой, № 1; Здоровье
Алергомакс Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, с дозирующим шприцем-пипеткой, с дозир. шприцем-пипеткой, № 1 Здоровье
Нет в наличии
Лордес® сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 150 мл, № 1; Nobel
Лордес® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 150 мл, № 1 Nobel
Нет в наличии
Дезлоратадин таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Лекхим
Дезлоратадин Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Лекхим
Нет в наличии
Дезлоратадин сироп, 0,5 мг/мл, банка, 60 мл, № 1; Технолог
Дезлоратадин Сироп, 0,5 мг/мл, банка, 60 мл, № 1 Технолог
Нет в наличии
Эслотин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 20; World Medicine
Эслотин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 20 World Medicine
Нет в наличии
Эслотин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; World Medicine
Эслотин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 World Medicine
Нет в наличии
Фри-Ал таблетки, 5 мг, блистер, № 10; Xantis Pharma
Фри-Ал Таблетки, 5 мг, блистер, № 10 Xantis Pharma
Нет в наличии
Фри-Ал таблетки, 5 мг, блистер, № 90; Xantis Pharma
Фри-Ал Таблетки, 5 мг, блистер, № 90 Xantis Pharma
Нет в наличии
Элегиус сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 60 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Тернофарм
Элегиус Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 60 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Элегиус сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Тернофарм
Элегиус Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Алерик Нео раствор оральный, 0,5 мг/мл, бутылка, 60 мл, № 1; Unilab, LP
Алерик Нео Раствор оральный, 0,5 мг/мл, бутылка, 60 мл, № 1 Unilab, LP
Нет в наличии
Дезлоратадин таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10; Лекхим
Дезлоратадин Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10 Лекхим
Нет в наличии
Дезлоратадин сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, с дозирующим шприцем-пипеткой, с дозир. шприцем-пипеткой, № 1; Корпорация Здоровье
Дезлоратадин Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, с дозирующим шприцем-пипеткой, с дозир. шприцем-пипеткой, № 1 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Эридез сироп, 0,5 мг/мл, флакон с мерным стаканчиком, 100 мл, № 1; Дарница
Эридез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон с мерным стаканчиком, 100 мл, № 1 Дарница
Нет в наличии
Астрия таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 30; Астрафарм
Астрия Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 30 Астрафарм
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о; таблетки, диспергирующиеся в ротовой полости; сироп; р-р оральный.

блокатор Н1-рецепторов длительного действия. Является первичным активным метаболитом лоратадина. Ингибирует высвобождение гистамина и лейкотриена С4 из тучных клеток, предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций. Оказывает противоаллергическое, противозудное и противоэкссудативное действие. Снижает проницаемость капилляров, предупреждает развитие отека тканей, устраняет спазм гладких мышц. При применении в терапевтических дозах практически не проявляет седативного эффекта и не изменяет скорость психомоторных реакций.
После приема внутрь Cmax в плазме крови достигается через 2–6 ч (в среднем через 3 ч). Степень связывания с белками плазмы крови — 83–87%. Не проникает через ГЭБ. Интенсивно метаболизируется в печени путем гидроксилирования с образованием 3-ОН-деслоратадина, соединенного с глюкуронидом. В неизмененном виде менее 2% экскретируется с мочой, около 7% — с калом. T½ — 20–30 ч (в среднем — 27 ч).

сезонный аллергический ринит, хроническая идиопатическая крапивница.

взрослым и детям в возрасте ≥12 лет назначают внутрь, независимо от приема пищи, в дозе 5 мг 1 раз в сутки. Детям в возрасте от 6 до 11 мес — по 2 мл дезлоратадина в форме сиропа 1 раз в сутки; от 1 до 5 лет — по 2,5 мл сиропа (1,25 мг дезлоратадина) 1 раз в сутки; от 6 до 11 лет — по 5 мл сиропа (2,5 мг дезлоратадина) 1 раз в сутки.

повышенная чувствительность к дезлоратадину, лоратадину, период беременности и кормления грудью.

головная боль, сухость во рту, повышенная утомляемость, тахикардия, диарея, тошнота, рвота.

с осторожностью назначают при тяжелой почечной недостаточности.

не выявлено клинически значимых взаимодействий с кетоконазолом и эритромицином. Не влияет на эффект этанола.

рекомендуется симптоматическое лечение. Эффективность гемодиализа и перитонеального диализа не установлена.