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Активные вещества — “М”МОМЕТАЗОН (MOMETASONUM)

МОМЕТАЗОН (MOMETASONUM) Действующее вещество

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Найдено: 28 препаратов
Фликс спрей назальный, суспензия, 0,05 %, флакон с насосом-дозатором, 9 г, № 1; Delta Medical Promotions AG
Фликс Спрей назальный, суспензия, 0,05 %, флакон с насосом-дозатором, 9 г, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1169 аптеках
от 271,40 грн
Цены в аптеках
Фликс спрей назальный, суспензия, 0,05 %, флакон с насосом-дозатором, 18 г, № 1; Delta Medical Promotions AG
Фликс Спрей назальный, суспензия, 0,05 %, флакон с насосом-дозатором, 18 г, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1168 аптеках
от 360,51 грн
Цены в аптеках
Молескин мазь, 0,1 %, туба, 15 г, № 1; Фармак
Молескин Мазь, 0,1 %, туба, 15 г, № 1 Фармак
В 1030 аптеках
от 106,50 грн
Цены в аптеках
Элоком® крем, 0,1 %, туба, 15 г, № 1; Organon Central East Gmbh
Элоком® Крем, 0,1 %, туба, 15 г, № 1 Organon Central East Gmbh
В 994 аптеках
от 182,82 грн
Цены в аптеках
Назонекс® спрей назальный дозированный, 50 мкг/доза, флакон, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1; Organon Central East Gmbh
Назонекс® Спрей назальный дозированный, 50 мкг/доза, флакон, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1 Organon Central East Gmbh
В 932 аптеках
от 386,85 грн
Цены в аптеках
Элоком® мазь, 0,1 %, туба, 30 г, № 1; Organon Central East Gmbh
Элоком® Мазь, 0,1 %, туба, 30 г, № 1 Organon Central East Gmbh
В 896 аптеках
от 185,00 грн
Цены в аптеках
Молескин крем, 0,1 %, туба, 15 г, № 1; Фармак
Молескин Крем, 0,1 %, туба, 15 г, № 1 Фармак
В 846 аптеках
от 131,30 грн
Цены в аптеках
Этацид спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1; World Medicine
Этацид Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1 World Medicine
В 830 аптеках
от 302,17 грн
Цены в аптеках
Назонекс® Синус спрей назальный дозированный, 50 мкг/доза, флакон, 10 г, 60 доз, 60 доз, № 1; Organon Central East Gmbh
Назонекс® Синус Спрей назальный дозированный, 50 мкг/доза, флакон, 10 г, 60 доз, 60 доз, № 1 Organon Central East Gmbh
В 784 аптеках
от 263,05 грн
Цены в аптеках
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 140 доз, 140 доз, № 1; Polpharma
Аллертек® Назо Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 140 доз, 140 доз, № 1 Polpharma
В 659 аптеках
от 281,94 грн
Цены в аптеках
Элоком® лосьон, 0,1 %, флакон-капельница, 30 мл, № 1; Organon Central East Gmbh
Элоком® Лосьон, 0,1 %, флакон-капельница, 30 мл, № 1 Organon Central East Gmbh
В 628 аптеках
от 332,81 грн
Цены в аптеках
Элоком® мазь, 0,1 %, туба, 15 г, № 1; Organon Central East Gmbh
Элоком® Мазь, 0,1 %, туба, 15 г, № 1 Organon Central East Gmbh
В 511 аптеке
от 183,44 грн
Цены в аптеках
Момиксон спрей назальный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с дозирующим насосом, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1; ADAMED PHARMA S.A
Момиксон Спрей назальный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с дозирующим насосом, 18 г, 140 доз, 140 доз, № 1 ADAMED PHARMA S.A
В 498 аптеках
от 306,81 грн
Цены в аптеках
Саномен спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, контейнер, 60 доз, 60 доз, № 1; Sandoz
Саномен Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, контейнер, 60 доз, 60 доз, № 1 Sandoz
В 458 аптеках
от 233,96 грн
Цены в аптеках
Мометазон-Тева спрей назальный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 10 г, 60 доз, 60 доз, № 1; Тева Украина
Мометазон-Тева Спрей назальный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 10 г, 60 доз, 60 доз, № 1 Тева Украина
В 445 аптеках
от 245,90 грн
Цены в аптеках
Риалтрис Моно спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 60 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Риалтрис Моно Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 60 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 420 аптеках
от 207,74 грн
Цены в аптеках
Элоком® крем, 0,1 %, туба, 30 г, № 1; Organon Central East Gmbh
Элоком® Крем, 0,1 %, туба, 30 г, № 1 Organon Central East Gmbh
В 292 аптеках
от 228,44 грн
Цены в аптеках
Риалтрис Моно спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 120 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1; Гленмарк Спешиалти С.А.
Риалтрис Моно Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 120 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1 Гленмарк Спешиалти С.А.
В 207 аптеках
от 293,30 грн
Цены в аптеках
Момедерм® мазь, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Момедерм® Мазь, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 196 аптеках
от 165,53 грн
Цены в аптеках
М-Спрей спрей назальный дозированный, 50 мкг/доза, бутылка полиэтиленовая, 20 мл, 140 доз, 140 доз, № 1; Zentiva
М-Спрей Спрей назальный дозированный, 50 мкг/доза, бутылка полиэтиленовая, 20 мл, 140 доз, 140 доз, № 1 Zentiva
В 162 аптеках
от 304,00 грн
Цены в аптеках
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с насосом-распылителем, 140 доз, № 1; Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с насосом-распылителем, 140 доз, № 1 Корпорация Здоровье
В 93 аптеках
от 164,05 грн
Цены в аптеках
Мометазон-Здоровье спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с насосом-распылителем, 60 доз, № 1; Корпорация Здоровье
Мометазон-Здоровье Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с насосом-распылителем, 60 доз, № 1 Корпорация Здоровье
В 70 аптеках
от 133,30 грн
Цены в аптеках
Мометазон мазь, 1 мг/г, туба, 15 г, в коробке, в коробке, № 1; Корпорация Здоровье
Мометазон Мазь, 1 мг/г, туба, 15 г, в коробке, в коробке, № 1 Корпорация Здоровье
В 22 аптеках
от 94,67 грн
Цены в аптеках
Форинекс спрей назальный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 140 доз, 140 доз, № 1; Фармак
Форинекс Спрей назальный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 140 доз, 140 доз, № 1 Фармак
В 1 аптеке
от 401,00 грн
Цены в аптеках
Аллертек® Назо спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 60 доз, 60 доз, № 1; Polpharma
Аллертек® Назо Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 60 доз, 60 доз, № 1 Polpharma
В 1 аптеке других городов
от 330,60 грн
Цены в других городах
Момедерм® крем, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1; БАУШ ХЕЛС ООО
Момедерм® Крем, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1 БАУШ ХЕЛС ООО
Нет в наличии
Гленспрей спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 60 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Гленспрей Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 60 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Нет в наличии
Гленспрей спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 120 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Гленспрей Спрей назальный дозированный, суспензия, 50 мкг/доза, флакон, 120 доз, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Нет в наличии
Форма выпуска: крем, мазь, лосьон, спрей назальный дозированный, порошок для ингаляций дозированный.
МОМЕТАЗОН (MOMETASONUM)
CAS №: 105102-22-5 C22H28Cl2O4
USPDDN: прегна-1,4-диен-3,20-дион, 9,21-дихлоро-11,17-дигидрокси-16-метил-, (11β, 16α)-.
Форма выпуска: крем, мазь, лосьон, спрей назальный дозированный, порошок для ингаляций дозированный.

нефторированный синтетический ГКС для местного применения. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, сосудосуживающее и противозудное действие.

наружное применение: дерматологические заболевания, при которых показана терапия ГКС, в том числе экзема (атопическая, детская, монетовидная), дерматит (атопический, контактный, себорейный, солнечный, эксфолиативный, радиационный, гипертригинозный, стаз-дерматит), псориаз, нейродермит, аногенитальный и старческий кожный зуд.
Интраназальное применение: аллергический ринит (сезонный или круглогодичный) у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет, хронический синусит в фазе обострения (в составе комплексной терапии).
В виде ингаляций: БА, ХОБЛ.

мазь или крем наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1 раз в сутки. Несколько капель лосьона наносят на пораженные участки кожи волосистой части головы 1 раз в сутки и втирают легкими движениями до полного впитывания.
При применении назального дозированного спрея взрослым и детям в возрасте старше 12 лет с профилактической и лечебной целью назначают по 2 ингаляции по 50 мкг мометазона в каждый носовой ход 1 раз в сутки. При необходимости суммарная суточная доза может быть повышена до 400 мкг. Поддерживающая доза — 50 мкг в каждый носовой ход; суточная доза — 100 мкг. При лечении синуситов назначают по 2 ингаляции (100 мкг) в каждый носовой ход 2 раза в сутки. Детям в возрасте от 3 до 12 лет — по 50 мкг в каждый носовой ход в сутки.
В виде ингаляций препарат используют для систематического лечения взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше.
При БА легкой и средней степени назначают в дозе 400 мкг 1 раз в сутки. Ингаляцию рекомендуется проводить вечером. У некоторых пациентов, ранее получавших ингаляционные ГКС в высоких дозах, более эффективно применение по 200 мг 2 раза в сутки. У некоторых пациентов поддерживающая доза может быть снижена до 200 мкг 1 раз в сутки вечером. Дозу определяют индивидуально и постепенно снижают до минимальной эффективной.
При тяжелой форме БА рекомендуемая начальная доза препарата составляет 400 мкг 2 раза в сутки (максимальная рекомендуемая доза). После достижения эффективного контроля над симптомами БА дозу снижают до минимально эффективной.
При ХОБЛ рекомендуемая доза препарата составляет 800 мкг (как правило, 1 раз в сутки вечером). У некоторых пациентов более эффективно применение по 400 мкг 2 раза в сутки.

повышенная чувствительность к мометазону.

редко — местные реакции в виде парестезии, зуда, фолликулита, угревой сыпи, атрофии кожи; при использовании дозированного назального спрея — ощущение жжения, зуда, раздражение, сухость и атрофия слизистой оболочки, носовые кровотечения, фарингит, кандидоз полости рта, бронхоспазм.

при возникновении реакций гиперчувствительности в месте нанесения мометазон следует отменить. В случае развития инфекционного процесса необходимо назначить соответствующую терапию.
Назначение в период беременности возможно только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Мометазон не следует применять у беременных в высоких дозах и в течение длительного времени. Рекомендуется прекратить грудное вскармливание во время лечения мометазоном.