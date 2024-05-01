МОМЕТАЗОН (MOMETASONUM)

мазь или крем наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1 раз в сутки. Несколько капель лосьона наносят на пораженные участки кожи волосистой части головы 1 раз в сутки и втирают легкими движениями до полного впитывания.

При применении назального дозированного спрея взрослым и детям в возрасте старше 12 лет с профилактической и лечебной целью назначают по 2 ингаляции по 50 мкг мометазона в каждый носовой ход 1 раз в сутки. При необходимости суммарная суточная доза может быть повышена до 400 мкг. Поддерживающая доза — 50 мкг в каждый носовой ход; суточная доза — 100 мкг. При лечении синуситов назначают по 2 ингаляции (100 мкг) в каждый носовой ход 2 раза в сутки. Детям в возрасте от 3 до 12 лет — по 50 мкг в каждый носовой ход в сутки.

В виде ингаляций препарат используют для систематического лечения взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше.

При БА легкой и средней степени назначают в дозе 400 мкг 1 раз в сутки. Ингаляцию рекомендуется проводить вечером. У некоторых пациентов, ранее получавших ингаляционные ГКС в высоких дозах, более эффективно применение по 200 мг 2 раза в сутки. У некоторых пациентов поддерживающая доза может быть снижена до 200 мкг 1 раз в сутки вечером. Дозу определяют индивидуально и постепенно снижают до минимальной эффективной.

При тяжелой форме БА рекомендуемая начальная доза препарата составляет 400 мкг 2 раза в сутки (максимальная рекомендуемая доза). После достижения эффективного контроля над симптомами БА дозу снижают до минимально эффективной.

При ХОБЛ рекомендуемая доза препарата составляет 800 мкг (как правило, 1 раз в сутки вечером). У некоторых пациентов более эффективно применение по 400 мкг 2 раза в сутки.