МОМЕТАЗОН (MOMETASONUM) Действующее вещество
нефторированный синтетический ГКС для местного применения. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, сосудосуживающее и противозудное действие.
наружное применение: дерматологические заболевания, при которых показана терапия ГКС, в том числе экзема (атопическая, детская, монетовидная), дерматит (атопический, контактный, себорейный, солнечный, эксфолиативный, радиационный, гипертригинозный, стаз-дерматит), псориаз, нейродермит, аногенитальный и старческий кожный зуд.
Интраназальное применение: аллергический ринит (сезонный или круглогодичный) у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет, хронический синусит в фазе обострения (в составе комплексной терапии).
В виде ингаляций: БА, ХОБЛ.
мазь или крем наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1 раз в сутки. Несколько капель лосьона наносят на пораженные участки кожи волосистой части головы 1 раз в сутки и втирают легкими движениями до полного впитывания.
При применении назального дозированного спрея взрослым и детям в возрасте старше 12 лет с профилактической и лечебной целью назначают по 2 ингаляции по 50 мкг мометазона в каждый носовой ход 1 раз в сутки. При необходимости суммарная суточная доза может быть повышена до 400 мкг. Поддерживающая доза — 50 мкг в каждый носовой ход; суточная доза — 100 мкг. При лечении синуситов назначают по 2 ингаляции (100 мкг) в каждый носовой ход 2 раза в сутки. Детям в возрасте от 3 до 12 лет — по 50 мкг в каждый носовой ход в сутки.
В виде ингаляций препарат используют для систематического лечения взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше.
При БА легкой и средней степени назначают в дозе 400 мкг 1 раз в сутки. Ингаляцию рекомендуется проводить вечером. У некоторых пациентов, ранее получавших ингаляционные ГКС в высоких дозах, более эффективно применение по 200 мг 2 раза в сутки. У некоторых пациентов поддерживающая доза может быть снижена до 200 мкг 1 раз в сутки вечером. Дозу определяют индивидуально и постепенно снижают до минимальной эффективной.
При тяжелой форме БА рекомендуемая начальная доза препарата составляет 400 мкг 2 раза в сутки (максимальная рекомендуемая доза). После достижения эффективного контроля над симптомами БА дозу снижают до минимально эффективной.
При ХОБЛ рекомендуемая доза препарата составляет 800 мкг (как правило, 1 раз в сутки вечером). У некоторых пациентов более эффективно применение по 400 мкг 2 раза в сутки.
повышенная чувствительность к мометазону.
редко — местные реакции в виде парестезии, зуда, фолликулита, угревой сыпи, атрофии кожи; при использовании дозированного назального спрея — ощущение жжения, зуда, раздражение, сухость и атрофия слизистой оболочки, носовые кровотечения, фарингит, кандидоз полости рта, бронхоспазм.
при возникновении реакций гиперчувствительности в месте нанесения мометазон следует отменить. В случае развития инфекционного процесса необходимо назначить соответствующую терапию.
Назначение в период беременности возможно только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Мометазон не следует применять у беременных в высоких дозах и в течение длительного времени. Рекомендуется прекратить грудное вскармливание во время лечения мометазоном.