Что такое гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)?
ГЭРБ — это заболевание, при котором развивается поражение пищевода и характерные симптомы вследствие повторяющегося заброса желудочного (а в некоторых случаях и дуоденального) содержимого.
Почему развивается ГЭРБ у детей?
ГЭРБ — многофакторная патология.
ГЭРБ возникает при недостаточности барьерной функции нижнего пищеводного (кардиального) сфинктера.
Нарушение функции нижнего пищеводного сфинктера может быть связано с:
- избыточной массой тела;
- стрессом и нервно-психическими перегрузками;
- привычкой принимать пищу в неудобной позе;
- пассивным курением и курением (у подростков);
- детским церебральным параличом;
- муковисцидозом;
- грыжей пищеводного отверстия диафрагмы;
- предшествующей операцией по коррекции врожденной атрезии пищевода;
- приемом некоторых лекарственных средств.
Часто ГЭРБ сочетается с другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастритом, гастродуоденитом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки).
Какие возрастные особенности симптомов ГЭРБ у детей?
Симптомы ГЭРБ у детей различаются в зависимости от возраста. Симптомы ГЭРБ у детей старшего возраста и подростков могут быть похожи на симптомы у взрослых.
Симптомы же у маленьких детей схожи с таковыми у младенцев.
У детей с ГЭРБ могут отмечаться следующие симптомы:
- изжога — это болезненное жжение за грудиной, поднимающееся от нижнего конца грудины к горлу. Изжога чаще развивается у детей старшего возраста и подростков, чем у маленьких детей.
- Боль и изжога могут фиксироваться во время приема пищи, при физических нагрузках, беге, в положении лежа.
- Регургитация, или возврат содержимого желудка, через пищевод в глотку и ротовую полость, может сопровождаться появлением кислого привкуса или привкуса съеденной накануне пищи, а также рвотой.
- Звучная отрыжка.
- Икота.
- Тошнота.
- Боль в грудной клетке или верхней части живота.
- Нарушения глотания или боль при глотании.
- Кашель (преимущественно в ночное время суток).
- Боль в ухе.
- Боль и першение в горле.
- Осиплость голоса.
У маленьких детей, которые еще не могут сформулировать свои жалобы, могут развиваться следующие признаки:
- выгибание спины и патологические движения шеи и подбородка;
- раздражительность или немотивированный длительный плач;
- снижение аппетита или отказ от еды;
- замедление роста, уменьшение массы тела или снижение скорости набора массы тела, ожидаемого согласно возрасту.
ГЭРБ может приводить к развитию осложнений, в том числе серьезных и при которых показано оказание неотложной медицинской помощи.
Следует немедленно обратиться к врачу, если у ребенка развиваются такие симптомы, как:
- нарушение дыхания;
- затруднение глотания;
- боль при глотании;
- неоднократный отказ от пищи, сопровождающийся уменьшением массы тела или замедлением роста;
- рвота с кровью или «кофейной гущей» (признак желудочного кровотечения);
- ректальное кровотечение или стул с кровью;
- признаки обезвоживания (например плач без слез);
- обильная, интенсивная рвота или «рвота фонтаном»;
- примесь желчи в рвоте (рвотные массы желтого, зеленого цвета).
Особенности лечения ГЭРБ у детей
Терапия может включать и рекомендации по изменению образа жизни. В некоторых случаях может быть показано оперативное лечение (например фундопликация, во время которой сшивают верхнюю часть желудка вокруг конца пищевода, что повышает давление на нижний пищеводный сфинктер и помогает снизить рефлюкс).
Изменения образа жизни, рекомендуемые для уменьшения выраженности симптомов ГЭРХ:
- сон с приподнятой головой или в положении на левом боку;
- избегать приема пищи непосредственно перед сном;
- избегать пассивного курения или, если ребенок курит, бросить;
- питание небольшими порциями 5–6 раз в сутки;
- пища должна быть механически, термически и химически щадящей — комфортной температуры, без добавления специй, уксуса и т.д., не рекомендуются газированные напитки;
- избегать продуктов, приводящих к снижению тонуса кардиального сфинктера (какао и шоколад, кофе, томаты, цитрусовые, животные жиры, алкоголь);
- после еды рекомендуется прогулка, а также следует избегать наклонов вперед после приема пищи;
- при ГЭРБ у младенцев рекомендуется кормить их в положении сидя под углом 45–60°.
Медикаментозное лечение
Лекарственные средства при ГЭРХ следует применять только по назначению врача!
При ГЭРБ у детей могут быть рекомендованы:
- ингибиторы протонной помпы (ИПП — омепразол, пантопразол). Способствуют снижению кислотности желудочного сока. Курс терапии составляет обычно 4–8 нед. В некоторых случаях может быть показан длительный прием ИПП.
- Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов (ранитидина). Препараты данной группы снижают кислотность желудочного сока.
- Лекарства, нормализующие моторно-эвакуаторную функцию желудка (домперидон).
- Антациды. Обычно рекомендуются для кратковременного купирования незначительно выраженных симптомов ГЭРБ у детей старшего возраста или подростков.
Однако всегда необходимо помнить, что при ГЭРБ у детей следует комплексно подходить к диагностике и лечению. Ранняя идентификация симптомов и своевременное назначение терапии помогают избежать осложнений и повысить качество жизни пациента. Основу лечения составляют изменение образа жизни, медикаментозная терапия и в редких случаях — хирургическое вмешательство.
Важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка при выборе лечебной тактики, а также регулярно контролировать эффективность терапии. Современные методы диагностики и лечения позволяют достичь стойкой ремиссии и предотвратить развитие хронических осложнений. Комплексный подход с участием гастроэнтерологов, педиатров и родителей является ключом к успешному контролю заболевания.