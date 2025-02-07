Что такое гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)?

ГЭРБ — это заболевание, при котором развивается поражение пищевода и характерные симптомы вследствие повторяющегося заброса желудочного (а в некоторых случаях и дуоденального) содержимого.

Почему развивается ГЭРБ у детей?

ГЭРБ — многофакторная патология.

ГЭРБ возникает при недостаточности барьерной функции нижнего пищеводного (кардиального) сфинктера.

Нарушение функции нижнего пищеводного сфинктера может быть связано с:

избыточной массой тела;

стрессом и нервно-психическими перегрузками;

привычкой принимать пищу в неудобной позе;

пассивным курением и курением (у подростков);

детским церебральным параличом;

муковисцидозом;

грыжей пищеводного отверстия диафрагмы;

предшествующей операцией по коррекции врожденной атрезии пищевода;

приемом некоторых лекарственных средств.

Часто ГЭРБ сочетается с другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастритом, гастродуоденитом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки).

Какие возрастные особенности симптомов ГЭРБ у детей?

Симптомы ГЭРБ у детей различаются в зависимости от возраста. Симптомы ГЭРБ у детей старшего возраста и подростков могут быть похожи на симптомы у взрослых.

Симптомы же у маленьких детей схожи с таковыми у младенцев.

У детей с ГЭРБ могут отмечаться следующие симптомы:

изжога — это болезненное жжение за грудиной, поднимающееся от нижнего конца грудины к горлу. Изжога чаще развивается у детей старшего возраста и подростков, чем у маленьких детей.

Боль и изжога могут фиксироваться во время приема пищи, при физических нагрузках, беге, в положении лежа.

Регургитация, или возврат содержимого желудка, через пищевод в глотку и ротовую полость, может сопровождаться появлением кислого привкуса или привкуса съеденной накануне пищи, а также рвотой.

Звучная отрыжка.

Икота.

Тошнота.

Боль в грудной клетке или верхней части живота.

Нарушения глотания или боль при глотании.

Кашель (преимущественно в ночное время суток).

Боль в ухе.

Боль и першение в горле.

Осиплость голоса.

У маленьких детей, которые еще не могут сформулировать свои жалобы, могут развиваться следующие признаки:

выгибание спины и патологические движения шеи и подбородка;

раздражительность или немотивированный длительный плач;

снижение аппетита или отказ от еды;

замедление роста, уменьшение массы тела или снижение скорости набора массы тела, ожидаемого согласно возрасту.

ГЭРБ может приводить к развитию осложнений, в том числе серьезных и при которых показано оказание неотложной медицинской помощи.

Следует немедленно обратиться к врачу, если у ребенка развиваются такие симптомы, как:

нарушение дыхания;

затруднение глотания;

боль при глотании;

неоднократный отказ от пищи, сопровождающийся уменьшением массы тела или замедлением роста;

рвота с кровью или «кофейной гущей» (признак желудочного кровотечения);

ректальное кровотечение или стул с кровью;

признаки обезвоживания (например плач без слез);

обильная, интенсивная рвота или «рвота фонтаном»;

примесь желчи в рвоте (рвотные массы желтого, зеленого цвета).

Особенности лечения ГЭРБ у детей

Терапия может включать и рекомендации по изменению образа жизни. В некоторых случаях может быть показано оперативное лечение (например фундопликация, во время которой сшивают верхнюю часть желудка вокруг конца пищевода, что повышает давление на нижний пищеводный сфинктер и помогает снизить рефлюкс).

Изменения образа жизни, рекомендуемые для уменьшения выраженности симптомов ГЭРХ:

сон с приподнятой головой или в положении на левом боку;

избегать приема пищи непосредственно перед сном;

избегать пассивного курения или, если ребенок курит, бросить;

питание небольшими порциями 5–6 раз в сутки;

пища должна быть механически, термически и химически щадящей — комфортной температуры, без добавления специй, уксуса и т.д., не рекомендуются газированные напитки;

избегать продуктов, приводящих к снижению тонуса кардиального сфинктера (какао и шоколад, кофе, томаты, цитрусовые, животные жиры, алкоголь);

после еды рекомендуется прогулка, а также следует избегать наклонов вперед после приема пищи;

при ГЭРБ у младенцев рекомендуется кормить их в положении сидя под углом 45–60°.

Медикаментозное лечение

Лекарственные средства при ГЭРХ следует применять только по назначению врача!

При ГЭРБ у детей могут быть рекомендованы:

ингибиторы протонной помпы (ИПП — омепразол, пантопразол). Способствуют снижению кислотности желудочного сока. Курс терапии составляет обычно 4–8 нед. В некоторых случаях может быть показан длительный прием ИПП.

Блокаторы H 2 -гистаминовых рецепторов (ранитидина). Препараты данной группы снижают кислотность желудочного сока.

-гистаминовых рецепторов (ранитидина). Препараты данной группы снижают кислотность желудочного сока. Лекарства, нормализующие моторно-эвакуаторную функцию желудка (домперидон).

Антациды. Обычно рекомендуются для кратковременного купирования незначительно выраженных симптомов ГЭРБ у детей старшего возраста или подростков.

Однако всегда необходимо помнить, что при ГЭРБ у детей следует комплексно подходить к диагностике и лечению. Ранняя идентификация симптомов и своевременное назначение терапии помогают избежать осложнений и повысить качество жизни пациента. Основу лечения составляют изменение образа жизни, медикаментозная терапия и в редких случаях — хирургическое вмешательство.

Важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка при выборе лечебной тактики, а также регулярно контролировать эффективность терапии. Современные методы диагностики и лечения позволяют достичь стойкой ремиссии и предотвратить развитие хронических осложнений. Комплексный подход с участием гастроэнтерологов, педиатров и родителей является ключом к успешному контролю заболевания.