Что такое гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)?

ГЭРБ — это заболевание, при котором развивается поражение пищевода и характерные симптомы вследствие повторяющегося заброса желудочного (а в некоторых случаях и дуоденального) содержимого.

Почему развивается ГЭРБ у детей?

ГЭРБ — многофакторная патология.

ГЭРБ возникает при недостаточности барьерной функции нижнего пищеводного (кардиального) сфинктера.

Нарушение функции нижнего пищеводного сфинктера может быть связано с:

  • избыточной массой тела;
  • стрессом и нервно-психическими перегрузками;
  • привычкой принимать пищу в неудобной позе;
  • пассивным курением и курением (у подростков);
  • детским церебральным параличом;
  • муковисцидозом;
  • грыжей пищеводного отверстия диафрагмы;
  • предшествующей операцией по коррекции врожденной атрезии пищевода;
  • приемом некоторых лекарственных средств.

Часто ГЭРБ сочетается с другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастритом, гастродуоденитом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки).

Какие возрастные особенности симптомов ГЭРБ у детей?

Симптомы ГЭРБ у детей различаются в зависимости от возраста. Симптомы ГЭРБ у детей старшего возраста и подростков могут быть похожи на симптомы у взрослых.

Симптомы же у маленьких детей схожи с таковыми у младенцев.

У детей с ГЭРБ могут отмечаться следующие симптомы:

  • изжога — это болезненное жжение за грудиной, поднимающееся от нижнего конца грудины к горлу. Изжога чаще развивается у детей старшего возраста и подростков, чем у маленьких детей.
  • Боль и изжога могут фиксироваться во время приема пищи, при физических нагрузках, беге, в положении лежа.
  • Регургитация, или возврат содержимого желудка, через пищевод в глотку и ротовую полость, может сопровождаться появлением кислого привкуса или привкуса съеденной накануне пищи, а также рвотой.
  • Звучная отрыжка.
  • Икота.
  • Тошнота.
  • Боль в грудной клетке или верхней части живота.
  • Нарушения глотания или боль при глотании.
  • Кашель (преимущественно в ночное время суток).
  • Боль в ухе.
  • Боль и першение в горле.
  • Осиплость голоса.

У маленьких детей, которые еще не могут сформулировать свои жалобы, могут развиваться следующие признаки:

  • выгибание спины и патологические движения шеи и подбородка;
  • раздражительность или немотивированный длительный плач;
  • снижение аппетита или отказ от еды;
  • замедление роста, уменьшение массы тела или снижение скорости набора массы тела, ожидаемого согласно возрасту.

ГЭРБ может приводить к развитию осложнений, в том числе серьезных и при которых показано оказание неотложной медицинской помощи.

Следует немедленно обратиться к врачу, если у ребенка развиваются такие симптомы, как:

  • нарушение дыхания;
  • затруднение глотания;
  • боль при глотании;
  • неоднократный отказ от пищи, сопровождающийся уменьшением массы тела или замедлением роста;
  • рвота с кровью или «кофейной гущей» (признак желудочного кровотечения);
  • ректальное кровотечение или стул с кровью;
  • признаки обезвоживания (например плач без слез);
  • обильная, интенсивная рвота или «рвота фонтаном»;
  • примесь желчи в рвоте (рвотные массы желтого, зеленого цвета).

Особенности лечения ГЭРБ у детей

Терапия может включать и рекомендации по изменению образа жизни. В некоторых случаях может быть показано оперативное лечение (например фундопликация, во время которой сшивают верхнюю часть желудка вокруг конца пищевода, что повышает давление на нижний пищеводный сфинктер и помогает снизить рефлюкс).

Изменения образа жизни, рекомендуемые для уменьшения выраженности симптомов ГЭРХ:

  • сон с приподнятой головой или в положении на левом боку;
  • избегать приема пищи непосредственно перед сном;
  • избегать пассивного курения или, если ребенок курит, бросить;
  • питание небольшими порциями 5–6 раз в сутки;
  • пища должна быть механически, термически и химически щадящей — комфортной температуры, без добавления специй, уксуса и т.д., не рекомендуются газированные напитки;
  • избегать продуктов, приводящих к снижению тонуса кардиального сфинктера (какао и шоколад, кофе, томаты, цитрусовые, животные жиры, алкоголь);
  • после еды рекомендуется прогулка, а также следует избегать наклонов вперед после приема пищи;
  • при ГЭРБ у младенцев рекомендуется кормить их в положении сидя под углом 45–60°.

Медикаментозное лечение

Лекарственные средства при ГЭРХ следует применять только по назначению врача!

При ГЭРБ у детей могут быть рекомендованы:

Однако всегда необходимо помнить, что при ГЭРБ у детей следует комплексно подходить к диагностике и лечению. Ранняя идентификация симптомов и своевременное назначение терапии помогают избежать осложнений и повысить качество жизни пациента. Основу лечения составляют изменение образа жизни, медикаментозная терапия и в редких случаях — хирургическое вмешательство.

Важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка при выборе лечебной тактики, а также регулярно контролировать эффективность терапии. Современные методы диагностики и лечения позволяют достичь стойкой ремиссии и предотвратить развитие хронических осложнений. Комплексный подход с участием гастроэнтерологов, педиатров и родителей является ключом к успешному контролю заболевания.