капли глазные — взрослым и детям по 1–2 капли в конъюнктивальный мешок 4 раза в сутки. Лечение необходимо продолжать до прекращения контакта с вызвавшим заболевание аллергеном.

Спрей назальный. Детям в возрасте старше 5 лет и взрослым обычно назначают по 1 дозе спрея в каждый носовой ход 4 раза в сутки. При необходимости суточная доза может быть повышена, но частота введения препарата не должна превышать 1 дозу спрея в каждый носовой ход 6 раз в сутки.