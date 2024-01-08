КРОМОГЛИЦИЕВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM CROMOGLICICUM) Действующее вещество
кромоглициевая кислота — противоаллергическое средство, оказывает мембраностабилизирующее действие, препятствует дегрануляции тучных клеток и выделению из них гистамина, лейкотриенов (в том числе SRSA, брадикинина), простагландинов и других биологически активных веществ.
Cmax в плазме крови достигается через 15 мин после применения. Не метаболизируется в организме. T½ — 46–99 мин (в среднем — около 80 мин). При интраназальном введении в системный кровоток абсорбируется менее 7%. С белками плазмы крови связывается около 65% кромоглициевой кислоты. T½ — 1,5 ч. Часть активного вещества проглатывается (около 1%), практически не абсорбируется, выводится с калом.
спрей назальный применяют для профилактики и лечения сезонного и круглогодичного аллергического ринита.
Капли глазные применяют при остром и хроническом аллергическом конъюнктивите.
капли глазные — взрослым и детям по 1–2 капли в конъюнктивальный мешок 4 раза в сутки. Лечение необходимо продолжать до прекращения контакта с вызвавшим заболевание аллергеном.
Спрей назальный. Детям в возрасте старше 5 лет и взрослым обычно назначают по 1 дозе спрея в каждый носовой ход 4 раза в сутки. При необходимости суточная доза может быть повышена, но частота введения препарата не должна превышать 1 дозу спрея в каждый носовой ход 6 раз в сутки.
повышенная чувствительность к кислоте кромоглициевой, период беременности (I триместр).
при применении назального спрея редко — раздражение слизистой оболочки полости носа и глотки, рефлекторный кашель, ощущение сухости в горле.
При применении глазных капель возможны ощущение жжения, инородного тела, отек и гиперемия конъюнктивы.
с осторожностью применяют при почечной или печеночной недостаточности, в период беременности (II–III триместр) и кормления грудью.
В случае необходимости прекращения лечения дозу снижают постепенно (в течение не менее 1 нед) для снижения риска обострения заболевания.
Не рекомендуется пользоваться мягкими контактными линзами во время лечения глазными каплями. Если пациент пользуется жесткими контактными линзами во время лечения, перед закапыванием глазных капель рекомендуется снять контактные линзы и вновь надеть их не ранее чем через 15 мин после закапывания.
β-адреномиметики, ГКС, антигистаминные средства и теофиллин усиливают эффект кислоты кромоглициевой. Сочетанное назначение кислоты кромоглициевой и ГКС позволяет снизить дозу последних, а в отдельных случаях — полностью их отменить. Во время снижения дозы ГКС больной должен находиться под тщательным наблюдением врача, темп снижения не должен превышать 10% в неделю.