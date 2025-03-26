Проблема отсутствия или недостаточно выраженной эрекции для осуществления удовлетворительного полового акта является довольно распространенной: миллионы мужчин во всем мире страдают ею (Atamenta T. et al., 2024).

В 1988 г. американские урологи предложили новый термин «эректильная дисфункция» вместо устаревшего «импотенция», который существует и в настоящее время и вредит психоэмоциональному состоянию мужчин с этой проблемой.

Эректильная дисфункция (ЭД) — это неспособность достижения или поддержания эрекции полового члена, наличие которой является необходимым условием для осуществления удовлетворительного полового акта.

Некоторые исследователи считают, что отсутствие у мужчины эрекции в течение ≥6 мес может свидетельствовать о наличии ЭД.

ЭД является распространенным состоянием у мужчин старше 40 лет. По данным социологического исследования, проведенного компанией Foresight and Predictive Analytics, 24% всех мужчин в возрасте 20–55 лет сталкивались когда-нибудь с проблемой отсутствия эрекции во время полового акта или недостаточной эрекцией для совершения полового акта, 14% — с невозможностью достичь оргазма. Снижение либидо, полового влечения отмечали у себя 28% всех мужчин.

Кроме вышеуказанных фактов, наличие ЭД у мужчины может быть вследствие различных сопутствующих заболеваний, например, сердечно-сосудистых, или, например, стресса, который часто недостаточно учитывают как пациенты, так и врачи.

Например, у мужчины могут отмечаться психологические последствия ЭД, касающиеся супружеских отношений, снижения самооценки, развития тревожности и депрессии, в том числе из-за фактора войны. Наличие ЭД может нанести значительный ущерб психоэмоциональному состоянию мужчины и его партнерши или партнера, а также существенно повлиять на качество их совместной жизни.

Начальный этап терапии ЭД предусматривает проведение немедикаментозной коррекции ЭД, улучшение общего состояния здоровья посредством изменения образа жизни мужчины.

Немедикаментозная коррекция ЭД не только способствует восстановлению эрекции, но и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Немедикаментозная коррекция ЭД должна включать:

увеличение физической активности (не менее чем 150 мин физической активности в неделю);

консультация с врачом-диетологом или специалистом по питанию относительно рационального и здорового рациона питания или переход мужчины на средиземноморскую диету (рацион питания со значительным содержанием овощей, фруктов, морской рыбы или морепродуктов — естественных средств для потенции);

отказ от табакокурения, употребления алкоголя, различных психотропных или наркотических веществ;

регулярный контроль уровня липидов (холестерина) и глюкозы в плазме крови;

если причиной развития ЭД являются психологические проблемы мужчины, ему стоит проконсультироваться у психолога или психотерапевта.

Кроме немедикаментозной коррекции для восстановления потенции используют консервативные и инвазивные методы лечения эректильной дисфункции.

К консервативным методам терапии ЭД относятся:

прием препаратов для повышения потенции:

ингибиторов циклической гуанозинмонофосфат-специфической фосфодиэстеразы-5 (далее — ФДЭ-5) — силденафила, который чаще всего применяется при ЭД в Украине 1 , тадалафила, аванафила, варденафила, уденафила;

, тадалафила, аванафила, варденафила, уденафила; блокаторов α-адренорецепторов — фентоламина, йохимбина;

антагонистов дофаминовых рецепторов — апоморфина;

андрогенов — тестостерона;

различных периферических вазоактивных веществ, адаптогенов, в том числе препаратов на основе трав;

использование вакуумных эректоров (вакуумно-констрикторной терапии).

Инвазивные методы включают:

инъекции в кавернозные тела полового члена вазоактивных фармакотерапевтических средств: простагландина Е1, папаверина, фентоламина и др.

хирургическое восстановление половой функции посредством проведения реконструктивных оперативных вмешательств на сосудах, эндофаллопротезирования и др.

Таким образом, лекарственными средствами первого выбора для восстановления эрекции (восстановления потенции), особенно у мужчин, у которых впервые диагностируют ЭД, являются ингибиторы ФДЭ-5, такие как силденафил, тадалафил, аванафил, варденафил, уденафил, в лекарственных формах для приема внутрь (в большинстве случаев — таблетки).

Следует отметить, что ингибиторы ФДЭ-5 сами по себе не инициируют эрекцию, нужна еще сексуальная стимуляция (сексуальное возбуждение).

Физиологический механизм, обуславливающий эрекцию, включает высвобождение оксида азота в кавернозных телах полового члена во время полового возбуждения. Высвобожденный оксид азота активирует фермент гуанилатциклазу, который стимулирует повышение уровня циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), который, в свою очередь, способствует расслаблению гладких мышц сосудов в кавернозных телах полового члена, что приводит к увеличению поступления крови к нему и восстановлению / повышению эрекции.

Одним из ингибиторов ФДЭ-5 является силденафил, который имеет высокую эффективность в отношении восстановления / повышения эрекции с общим значением показателя успеха ≈92,78%2.

Лекарственное средство с действующим веществом — силденафил, которое часто назначают врачи в Украине для восстановления эрекции у мужчин, является ЭРОТОН®, который много лет является лидером украинского рынка препаратов для терапии ЭД3.

ЭРОТОН® помогает именно тогда, когда это необходимо. Силденафил начинает действовать уже через короткое время после приема. Именно поэтому его выбирают мужчины, желающие уверенности в любой ситуации.

ЭРОТОН® — это проверенное временем лекарственное средство, которое уже 19 лет помогает украинским мужчинам восстановить контроль над собственным телом и качеством жизни. Именно поэтому в 2023-2024 гг. уже второй раз препарат ЭРОТОН® получил награду Украинской народной премии 4, 5 в категории лекарственных средств для терапии при нарушениях эрекции, что является свидетельством высокой оценки потребителей и специалистов в сфере здравоохранения. Эта награда подчеркивает доверие к лекарственному средству ЭРОТОН® при решении интимных проблем мужчин.

По сравнению с другими лекарственными средствами для терапии ЭД, преимуществами препарата ЭРОТОН® являются:

выпуск в удобной дозировке, фасовке для применения при ЭД различных стадий и степеней тяжести:

50 мг — № 1, 2, 4 и 8 или

100 мг — № 1, 2, 4 и 8;

каждая таблетка является защищенной от подделки: имеет оригинальную форму в виде шестиугольника «Hexagon» с нанесенной буквой «Ф» с обеих сторон;

действие обусловлено соответствием активного фармацевтического ингредиента, вспомогательных веществ европейским требованиям и надлежащим условиям производства лекарственного средства;

эффективность подтверждена результатами клинических исследований.

Таблетки препарата ЭРОТОН® мужчины принимают внутрь в рекомендуемой дозе 50 мг в случае необходимости примерно за 1 ч до ожидаемого полового акта.

В зависимости от эффективности и переносимости лекарственного средства ЭРОТОН® дозу можно повысить до 100 мг. Максимальной рекомендуемой дозой является 100 мг препарата ЭРОТОН® в сутки.

Мужчинам в возрасте 65 лет и старше корректировать дозу лекарственного средства ЭРОТОН® не нужно.

Учитывая приведенную выше информацию, можно заявить, что, благодаря своему фармакотерапевтическому действию, препарат ЭРОТОН® является проверенным помощником в сексуальной жизни населения Украины.

Примечания:

1По данным Базы данных компании Proxima Research International LLC в группе G04B E «Средства, применяемые при эректильной дисфункции» в 2008-2024 гг. (в течение 17 лет подряд) силденафил занимал 1-е место по объему продаж (в натуральном и денежном выражении) в Украине.

2Институт урологии НАМН Украины, отдел сексопатологии и андрологии, г. Киев. Порушення статевої функції у чоловіків та її терапія з використанням ІФДЕ 5-го типу ЕРОТОН® (силденафілу цитрат), Чоловіче здоров’я, № 3, 2020.

3По данным Базы данных компании Proxima Research International LLC среди брендов в группе G04B E «Средства, применяемые при эректильной дисфункции» в 2015-2024 гг. (в течение 10 лет подряд) препарат ЭРОТОН® компании ЧАО «ФИТОФАРМ» занимал 1-е место по объему продаж (в натуральном и денежном выражении) в Украине.

4Украинская народная премия-2023, категория «Лекарственные средства для лечения нарушений эрекции 2023 года»; методология организации проекта (изучение мнений): www.ukrainian-choice.com/methodology-2023.

5Украинская народная премия-2024, категория «Лекарственные средства для лечения нарушений эрекции 2024 года»; методология организации проекта (изучение мнений): www.ukrainian-choice.com/methodology-2024.

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. ЭРОТОН® Состав: 1 таблетка содержит силденафила цитрата в дозах, эквивалентных 50 или 100 мг силденафила. Фармакотерапевтическая группа: средства, применяемые при эректильной дисфункции.

Силденафил. Код АТХ G04B E03. Показания: мужчинам с эректильной дисфункцией, которая определяется как неспособность достичь или поддержать эрекцию полового члена, необходимую для успешного полового акта. Для действия препарата необходимо половое возбуждение. Противопоказания: повышенная чувствительность к силденафилу или любому из вспомогательных веществ препарата; одновременное применение с донорами оксида азота или нитратами и др. Возможны побочные реакции, в том числе головная боль, приливы, диспепсия и др. Более подробную информацию о лекарственном средстве смотрите в инструкции. Форма выпуска: таблетки по 50 и 100 мг, №№ 1, 2, 4, 8. Производитель: ЧАО «ФИТОФАРМ», 02100, Украина, г. Киев, бул. Верховной Рады, 7, этаж 3, помещение 18.

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