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Активные вещества — “Ц”ЦЕТИРИЗИН (CETIRIZINUM)

ЦЕТИРИЗИН (CETIRIZINUM) Действующее вещество

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Найдено: 15 препаратов
Цетрин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 20; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Цетрин® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 20 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 1154 аптеках
от 121,40 грн
Цены в аптеках
Цетрин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Цетрин® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 896 аптеках
от 183,12 грн
Цены в аптеках
Цетиризин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 20; Тева Украина
Цетиризин-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 20 Тева Украина
В 880 аптеках
от 88,40 грн
Цены в аптеках
Зодак® таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Опелла Хелскеа Украина
Зодак® Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Опелла Хелскеа Украина
В 435 аптеках
от 155,79 грн
Цены в аптеках
Аллертек® таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 7; Polpharma
Аллертек® Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 7 Polpharma
В 432 аптеках
от 61,10 грн
Цены в аптеках
Ролиноз таблетки, 10 мг, блистер, № 20; ABC Farmaceutici
Ролиноз Таблетки, 10 мг, блистер, № 20 ABC Farmaceutici
В 409 аптеках
от 146,70 грн
Цены в аптеках
Аллертек® таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 20; Polpharma
Аллертек® Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 20 Polpharma
В 397 аптеках
от 125,37 грн
Цены в аптеках
Ролиноз капли оральные, раствор, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 1; Rotapharm
Ролиноз Капли оральные, раствор, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 1 Rotapharm
В 227 аптеках
от 188,31 грн
Цены в аптеках
Зодак® капли оральные, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1; Опелла Хелскеа Украина
Зодак® Капли оральные, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1 Опелла Хелскеа Украина
В 118 аптеках
от 227,06 грн
Цены в аптеках
Цетиризин-Астрафарм таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 20; Астрафарм
Цетиризин-Астрафарм Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 20 Астрафарм
В 118 аптеках
от 60,90 грн
Цены в аптеках
Ролиноз таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 20; World Medicine
Ролиноз Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 20 World Medicine
В 28 аптеках
от 165,56 грн
Цены в аптеках
Цетиризин-Астрафарм таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; Астрафарм
Цетиризин-Астрафарм Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 Астрафарм
В 13 аптеках
от 122,99 грн
Цены в аптеках
Цетиризин-Астрафарм таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 20; Астрафарм
Цетиризин-Астрафарм Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 20 Астрафарм
В 1 аптеке
от 64,00 грн
Цены в аптеках
Амертил® таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 20; Biofarm
Амертил® Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, № 20 Biofarm
Нет в наличии
Цетиризин-Астрафарм таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10; Астрафарм
Цетиризин-Астрафарм Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10 Астрафарм
Нет в наличии
Форма выпуска: капли и р-р для перорального применения, сироп, таблетки п/о, таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

цетиризин — противоаллергическое средство, блокатор периферических Н1-рецепторов. Ингибирует аллергические реакции при введении гистамина, специфических аллергенов, при холодовой крапивнице. Снижает индуцированную гистамином бронхоконстрикцию при БА. Практически не влияет на адрено- и 5-НТ-рецепторы, не оказывает действия на ЦНС. Эффект появляется через 2 ч после приема внутрь и сохраняется более 24 ч.

сезонный и круглогодичный аллергический конъюнктивит, хроническая идиопатическая крапивница, экзема, ангионевротический отек, кожный зуд.

внутрь взрослым и детям в возрасте 12 лет и старше — по 10 мг 1 раз в сутки или по 5 мг 2 раза в сутки. Пациентам с почечной недостаточностью дозу снижают в 2 раза.

повышенная чувствительность к цетиризину, период беременности и кормления грудью, возраст до 2 лет.

сонливость, редко — головная боль, головокружение, диспептические явления, ощущение сухости во рту, фарингит, аллергические реакции, крайне редко — тахикардия, АГ, анорексия, задержка мочеиспускания, стоматит, гастрит, изменение цвета и отек языка, изменения вкусового восприятия, нарушение функции печени, мигрень, тремор, гипер- и гипестезии, артралгия, миалгия, возбуждение, повышенная возбудимость, бессонница, депрессия.

с осторожностью назначают при почечной недостаточности, пациентам пожилого возраста. В терапевтических дозах не влияет на скорость психомоторных реакций, поэтому ограничений для водителей и операторов нет.

проявляется сонливостью. Специфического антидота нет, лечение симптоматическое.