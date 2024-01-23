ЦЕТИРИЗИН (CETIRIZINUM) Действующее вещество
цетиризин — противоаллергическое средство, блокатор периферических Н1-рецепторов. Ингибирует аллергические реакции при введении гистамина, специфических аллергенов, при холодовой крапивнице. Снижает индуцированную гистамином бронхоконстрикцию при БА. Практически не влияет на адрено- и 5-НТ-рецепторы, не оказывает действия на ЦНС. Эффект появляется через 2 ч после приема внутрь и сохраняется более 24 ч.
сезонный и круглогодичный аллергический конъюнктивит, хроническая идиопатическая крапивница, экзема, ангионевротический отек, кожный зуд.
внутрь взрослым и детям в возрасте 12 лет и старше — по 10 мг 1 раз в сутки или по 5 мг 2 раза в сутки. Пациентам с почечной недостаточностью дозу снижают в 2 раза.
повышенная чувствительность к цетиризину, период беременности и кормления грудью, возраст до 2 лет.
сонливость, редко — головная боль, головокружение, диспептические явления, ощущение сухости во рту, фарингит, аллергические реакции, крайне редко — тахикардия, АГ, анорексия, задержка мочеиспускания, стоматит, гастрит, изменение цвета и отек языка, изменения вкусового восприятия, нарушение функции печени, мигрень, тремор, гипер- и гипестезии, артралгия, миалгия, возбуждение, повышенная возбудимость, бессонница, депрессия.
с осторожностью назначают при почечной недостаточности, пациентам пожилого возраста. В терапевтических дозах не влияет на скорость психомоторных реакций, поэтому ограничений для водителей и операторов нет.
проявляется сонливостью. Специфического антидота нет, лечение симптоматическое.