цетиризин — противоаллергическое средство, блокатор периферических Н 1 -рецепторов. Ингибирует аллергические реакции при введении гистамина, специфических аллергенов, при холодовой крапивнице. Снижает индуцированную гистамином бронхоконстрикцию при БА. Практически не влияет на адрено- и 5-НТ-рецепторы, не оказывает действия на ЦНС. Эффект появляется через 2 ч после приема внутрь и сохраняется более 24 ч.