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Активные вещества — “Н”НАФАЗОЛИН (NAPHAZOLINUM)

НАФАЗОЛИН (NAPHAZOLINUM) Действующее вещество

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Найдено: 9 препаратов
Нафтизин® капли назальные, 0,1 %, флакон, 10 мл, в пачке, в пачке, № 1; Фармак
Нафтизин® Капли назальные, 0,1 %, флакон, 10 мл, в пачке, в пачке, № 1 Фармак
В 1183 аптеках
от 32,32 грн
Цены в аптеках
Нафтизин® капли назальные, 0,1 %, флакон полиэтиленовый, 10 мл, в пачке, в пачке, № 1; Фармак
Нафтизин® Капли назальные, 0,1 %, флакон полиэтиленовый, 10 мл, в пачке, в пачке, № 1 Фармак
В 943 аптеках
от 36,30 грн
Цены в аптеках
Санорин капли назальные, эмульсия, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Санорин Капли назальные, эмульсия, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 673 аптеках
от 70,90 грн
Цены в аптеках
Нафтизин® капли назальные, 0,05 %, флакон полиэтиленовый, 10 мл, в пачке, в пачке, № 1; Фармак
Нафтизин® Капли назальные, 0,05 %, флакон полиэтиленовый, 10 мл, в пачке, в пачке, № 1 Фармак
В 670 аптеках
от 31,30 грн
Цены в аптеках
Санорин капли назальные, раствор, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Санорин Капли назальные, раствор, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 666 аптеках
от 71,11 грн
Цены в аптеках
Санорин спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Санорин Спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 661 аптеке
от 88,20 грн
Цены в аптеках
Нафтизин® капли назальные, 0,05 %, флакон, 10 мл, в пачке, в пачке, № 1; Фармак
Нафтизин® Капли назальные, 0,05 %, флакон, 10 мл, в пачке, в пачке, № 1 Фармак
В 301 аптеке
от 24,90 грн
Цены в аптеках
Санорин капли назальные, раствор, 0,5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Санорин Капли назальные, раствор, 0,5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 109 аптеках
от 59,32 грн
Цены в аптеках
Санорин спрей назальный, раствор, 0,5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Санорин Спрей назальный, раствор, 0,5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
Нет в наличии
Форма выпуска: капли назальные, спрей назальный, эмульсия для интраназального применения.

нафазолин оказывает α-адреномиметическое действие. При нанесении на слизистые оболочки оказывает сосудосуживающее, противоотечное действие; применение нафазолина при рините облегчает носовое дыхание за счет уменьшения притока крови к венозным синусам.

острый ринит, сенной насморк, гайморит, аллергический конъюнктивит; для остановки носового кровотечения, облегчения проведения риноскопии.

взрослым в носовой ход закапывают по 1–2 капли 0,1% р-ра 2–3 раза в сутки, детям в возрасте старше 1 года — по 1–2 капли 0,05% р-ра. Применяют также в форме назального спрея и эмульсии для интраназального применения. Для остановки носового кровотечения применяют тампоны, смоченные 0,05% р-ром. При конъюнктивите в конъюнктивальный мешок инстиллируют 1–2 капли 0,05% р-ра.

значительная АГ, выраженный атеросклероз, тахикардия.

возможны ощущение жжения или сухости в носу, тахикардия, головная боль.

не рекомендуется применять нафазолин при хроническом рините.

нафазолин замедляет всасывание местноанестезирующих средств.