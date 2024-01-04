НАФАЗОЛИН (NAPHAZOLINUM) Действующее вещество
нафазолин оказывает α-адреномиметическое действие. При нанесении на слизистые оболочки оказывает сосудосуживающее, противоотечное действие; применение нафазолина при рините облегчает носовое дыхание за счет уменьшения притока крови к венозным синусам.
острый ринит, сенной насморк, гайморит, аллергический конъюнктивит; для остановки носового кровотечения, облегчения проведения риноскопии.
взрослым в носовой ход закапывают по 1–2 капли 0,1% р-ра 2–3 раза в сутки, детям в возрасте старше 1 года — по 1–2 капли 0,05% р-ра. Применяют также в форме назального спрея и эмульсии для интраназального применения. Для остановки носового кровотечения применяют тампоны, смоченные 0,05% р-ром. При конъюнктивите в конъюнктивальный мешок инстиллируют 1–2 капли 0,05% р-ра.
значительная АГ, выраженный атеросклероз, тахикардия.
возможны ощущение жжения или сухости в носу, тахикардия, головная боль.
не рекомендуется применять нафазолин при хроническом рините.
нафазолин замедляет всасывание местноанестезирующих средств.