взрослым в носовой ход закапывают по 1–2 капли 0,1% р-ра 2–3 раза в сутки, детям в возрасте старше 1 года — по 1–2 капли 0,05% р-ра. Применяют также в форме назального спрея и эмульсии для интраназального применения. Для остановки носового кровотечения применяют тампоны, смоченные 0,05% р-ром. При конъюнктивите в конъюнктивальный мешок инстиллируют 1–2 капли 0,05% р-ра.