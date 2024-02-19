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Активные вещества — “Л”ЛОРАТАДИН (LORATADINUM)

ЛОРАТАДИН (LORATADINUM) Действующее вещество

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Найдено: 23 препарата
Кларитин® таблетки, 10 мг, № 10; Байер
Кларитин® Таблетки, 10 мг, № 10 Байер
В 1122 аптеках
от 159,68 грн
Цены в аптеках
Лоратадин-Дарница таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10; Дарница
Лоратадин-Дарница Таблетки, 10 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10 Дарница
В 761 аптеке
от 25,53 грн
Цены в аптеках
Лоратадин таблетки, 10 мг, блистер, № 10; Корпорация Артериум
Лоратадин Таблетки, 10 мг, блистер, № 10 Корпорация Артериум
В 577 аптеках
от 29,10 грн
Цены в аптеках
Лоратадин сироп, 1 мг/мл, флакон, 90 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Лоратадин Сироп, 1 мг/мл, флакон, 90 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 362 аптеках
от 49,20 грн
Цены в аптеках
Лорано таблетки, 10 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 20; Sandoz
Лорано Таблетки, 10 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 20 Sandoz
В 293 аптеках
от 116,78 грн
Цены в аптеках
Лоратадин таблетки, 0,01 г, блистер, № 20; Фармак
Лоратадин Таблетки, 0,01 г, блистер, № 20 Фармак
В 269 аптеках
от 58,00 грн
Цены в аптеках
Кларитин® сироп, флакон, 60 мл, № 1; Байер
Кларитин® Сироп, флакон, 60 мл, № 1 Байер
В 147 аптеках
от 113,80 грн
Цены в аптеках
Лоратадин таблетки, 0,01 г, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10; Фармак
Лоратадин Таблетки, 0,01 г, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10 Фармак
В 118 аптеках
от 35,00 грн
Цены в аптеках
Лоратадин сироп, 1 мг/мл, флакон, 90 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Лоратадин Сироп, 1 мг/мл, флакон, 90 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 114 аптеках
от 89,00 грн
Цены в аптеках
Лоратадин таблетки, 10 мг, блистер, № 10; Астрафарм
Лоратадин Таблетки, 10 мг, блистер, № 10 Астрафарм
В 94 аптеках
от 30,48 грн
Цены в аптеках
Лоратадин таблетки, 10 мг, блистер, № 100; Астрафарм
Лоратадин Таблетки, 10 мг, блистер, № 100 Астрафарм
В 85 аптеках
от 209,58 грн
Цены в аптеках
Лоратадин-Здоровье сироп, 5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Корпорация Здоровье
Лоратадин-Здоровье Сироп, 5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Корпорация Здоровье
В 44 аптеках
от 39,80 грн
Цены в аптеках
Лорано таблетки, 10 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 7; Sandoz
Лорано Таблетки, 10 мг, блистер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 7 Sandoz
В 30 аптеках
от 67,38 грн
Цены в аптеках
Лоратадин таблетки, 0,01 г, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Лоратадин Таблетки, 0,01 г, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 12 аптеках
от 28,50 грн
Цены в аптеках
Лоратадин-Здоровье таблетки, 10 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Лоратадин-Здоровье Таблетки, 10 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 10 аптеках
от 16,00 грн
Цены в аптеках
Лоратадин таблетки, 10 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 10; Корпорация Артериум
Лоратадин Таблетки, 10 мг, блистер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 10 Корпорация Артериум
В 10 аптеках
от 30,00 грн
Цены в аптеках
Лоратадин таблетки, 0,01 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Лекхим-Харьков
Лоратадин Таблетки, 0,01 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Лекхим-Харьков
В 8 аптеках
от 52,38 грн
Цены в аптеках
Лоратадин-Стома таблетки, 10 мг, блистер, № 10; Стома
Лоратадин-Стома Таблетки, 10 мг, блистер, № 10 Стома
В 7 аптеках
от 31,00 грн
Цены в аптеках
Лоратадин таблетки, 10 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 10; Астрафарм
Лоратадин Таблетки, 10 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 10 Астрафарм
В 3 аптеках
от 43,10 грн
Цены в аптеках
Лоризан® таблетки, 10 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Корпорация Артериум
Лоризан® Таблетки, 10 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Корпорация Артериум
В 53 аптеках других городов
от 25,77 грн
Цены в других городах
Лоратадин таблетки, 0,01 г, блистер, № 10; Фармак
Лоратадин Таблетки, 0,01 г, блистер, № 10 Фармак
Нет в наличии
Лоратадин сироп, 1 мг/мл, флакон, 90 мл, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Лоратадин Сироп, 1 мг/мл, флакон, 90 мл, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Лоратадин таблетки, 10 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10; Астрафарм
Лоратадин Таблетки, 10 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10 Астрафарм
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки диспергируемые, таблетки для рассасывания, суспензия для перорального применения, сироп, гель для носа.
ЛОРАТАДИН (LORATADINUM)
CAS №: 79794-75-5 С22H23ClN2O2
USPDDN: этил 4-(8-хлоро-5,6-дигидро-11H-бензо(5,6)циклогепта(1,2-b)пиридин-11-илиден)-1-пиперидинкарбоксилат.
USPDDN, MESH: 1-пиперидинкарбоксиловой кислоты, 4-(8-хлоро-5,6-дигидро-11H-бензо(5,6)циклогепта(1,2-b)пиридин-11-илиден)-, этиловый эфир.
Форма выпуска: таблетки, таблетки диспергируемые, таблетки для рассасывания, суспензия для перорального применения, сироп, гель для носа.

противоаллергический препарат пиперидинового ряда, блокатор Н1-рецепторов длительного действия. Не проникает через ГЭБ, не обладает седативным эффектом. Проявляет комплексную противоаллергическую, антиэкссудативную и противозудную активность. Уменьшает проницаемость капилляров, устраняет спазм гладких мышц, предупреждает развитие отека тканей.
После приема внутрь в крови определяется через 15–20 мин, терапевтический эффект развивается через 1–3 ч, максимальный эффект — через 8–12 ч, продолжительность действия — 24 ч. Одновременный прием с пищей уменьшает абсорбцию и AUC на 40–48% в зависимости от применяемой лекарственной формы. Приблизительно 97% лоратадина связывается с белками плазмы крови. Проникает в грудное молоко. Обладает выраженным эффектом первичного прохождения через печень; почти полностью метаболизируется с образованием минимально активного метаболита — дезкарбоэтоксилоратадина. Средний T½ лоратадина и его метаболита — 8,4 (3–20 ч) и 28 ч соответственно. Выводится с мочой и калом.

аллергический сезонный и круглогодичный ринит, конъюнктивит, сенная лихорадка, крапивница, аллергический дерматит, отек Квинке, аллергические реакции на укусы насекомых, в комплексном лечении зудящих дерматозов (контактный аллергодерматит, хроническая экзема).

взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки; детям в возрасте от 2 до 12 лет с массой тела <30 кг — 5 мг (½ таблетки), с массой тела >30 кг — 10 мг (1 таблетка).
Гель (1%) наносят на пораженные участки кожи 1 раз в сутки, а при необходимости — 2–4 раза в сутки. Лечение продолжают до достижения терапевтического эффекта (1–7 дней). Средняя суточная доза составляет 10 г геля, что соответствует 100 мг лоратадина.
Гель для носа наносят на слизистую оболочку полости носа 2 раза в сутки. При необходимости процедуру повторяют 3–4 раза в сутки. Лечение продолжают до достижения терапевтического эффекта (1–5 дней).

повышенная чувствительность к лоратадину, период беременности и кормления грудью. Не назначают новорожденным.

в редких случаях — тошнота, рвота, ксеростомия.

хотя лоратадин и не является седативным антигистаминным средством, тем не менее у некоторых пациентов может наблюдаться дозозависимый седативный эффект.

циметидин, эритромицин, кетоконазол могут нарушать метаболизм лоратадина, вероятно, за счет ингибирования изоэнзима 3A4 цитохрома P450, приводя к повышению его концентрации в плазме крови.
В связи с возможностью развития дозозависимого седативного эффекта следует соблюдать осторожность при одновременном назначении с прочими блокаторами H1-рецепторов, барбитуратами, бензодиазепинами, агонистами опиоидных рецепторов, нейролептиками, трициклическими антидепрессантами, этанолом, анксиолитиками, седативными и снотворными средствами.