ЛОРАТАДИН (LORATADINUM)

взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки; детям в возрасте от 2 до 12 лет с массой тела <30 кг — 5 мг (½ таблетки), с массой тела >30 кг — 10 мг (1 таблетка).

Гель (1%) наносят на пораженные участки кожи 1 раз в сутки, а при необходимости — 2–4 раза в сутки. Лечение продолжают до достижения терапевтического эффекта (1–7 дней). Средняя суточная доза составляет 10 г геля, что соответствует 100 мг лоратадина.

Гель для носа наносят на слизистую оболочку полости носа 2 раза в сутки. При необходимости процедуру повторяют 3–4 раза в сутки. Лечение продолжают до достижения терапевтического эффекта (1–5 дней).