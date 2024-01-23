ингаляционное применение. Взрослым (включая пациентов пожилого возраста) и детям в возрасте старше 12 лет при БА легкой степени тяжести (объем форсированного выдоха (ОФВ) или пиковая скорость выдоха (ПСВ) — более 80%, суточный разброс показателей ПСВ — менее 20%) — по 200–600 мкг/сут за 2 ингаляции; при БА средней степени тяжести (ОФВ или ПСВ — 60–80%, суточный разброс показателей ПСВ — 20–30%) — 600–1000 мкг/сут за 2–4 ингаляции; БА тяжелой степени (ОФВ или ПСВ — 60%, суточный разброс показателей ПСВ — 30%) — 1000–2000 мкг/сут за 2–4 ингаляции. Максимальная суточная доза препарата у взрослых не должна превышать 1 мг, в очень тяжелых случаях — 1,5–2 мг/сут за 3–4 приема. Детям в возрасте от 6 до 12 лет назначают в начальной дозе 50–100 мкг 2 раза в сутки. При необходимости доза может быть повышена до 400 мкг. Суточную дозу делят на 2–4 приема. Максимальная суточная доза препарата у детей не должна превышать 500 мкг. После каждой ингаляции рекомендуется полоскать ротовую полость водой. Беклометазон дипропионат, содержащий 250 мкг в 1 дозе, не предназначен для использования в педиатрии.

Интраназальное применение. Рекомендуемая доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет — 200 мкг (2 ингаляции, при этом первую ингаляцию следует направить в верхнюю, а вторую — в нижнюю часть носового хода) 2 раза в сутки в каждый носовой ход или 100 мкг в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки; максимальная суточная доза — 1000 мкг. Детям в возрасте 6–12 лет — по 42–50 мкг в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки. Общая суточная доза — 252–400 мкг, максимальная — 500 мкг.