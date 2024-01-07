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Активные вещества — “О”ОКСИМЕТАЗОЛИН (OXYMETAZOLINUM)

ОКСИМЕТАЗОЛИН (OXYMETAZOLINUM) Действующее вещество

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Найдено: 34 препарата
Назалонг® спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон, 10 г, № 1; ВАЛАРТИН ФАРМА
Назалонг® Спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон, 10 г, № 1 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 1194 аптеках
от 76,35 грн
Цены в аптеках
Назол® Адванс спрей назальный, 0,05 %, флакон, 10 мл, с распылителем, с распылителем, № 1; Байер
Назол® Адванс Спрей назальный, 0,05 %, флакон, 10 мл, с распылителем, с распылителем, № 1 Байер
В 1180 аптеках
от 110,80 грн
Цены в аптеках
Ринт назальный спрей® увлажняющий спрей назальный, 0,5 мг/г, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 10 г, в пачке, в пачке, № 1; Фармак
Ринт назальный спрей® увлажняющий Спрей назальный, 0,5 мг/г, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 10 г, в пачке, в пачке, № 1 Фармак
В 1170 аптеках
от 109,42 грн
Цены в аптеках
Нокспрей Актив спрей назальный, 0,5 мг/мл, контейнер, 10 мл, № 1; Сперко Украина
Нокспрей Актив Спрей назальный, 0,5 мг/мл, контейнер, 10 мл, № 1 Сперко Украина
В 1125 аптеках
от 104,28 грн
Цены в аптеках
Назол® спрей назальный, 0,05 %, флакон, 10 мл, с распылителем, с распылителем, № 1; Байер
Назол® Спрей назальный, 0,05 %, флакон, 10 мл, с распылителем, с распылителем, № 1 Байер
В 1121 аптеке
от 97,23 грн
Цены в аптеках
Нокспрей спрей назальный, 0,05 %, контейнер, 10 мл, № 1; Сперко Украина
Нокспрей Спрей назальный, 0,05 %, контейнер, 10 мл, № 1 Сперко Украина
В 1106 аптеках
от 84,73 грн
Цены в аптеках
Називин® капли назальные, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Капли назальные, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 1051 аптеке
от 85,15 грн
Цены в аптеках
Називин® капли назальные, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Капли назальные, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 1046 аптеках
от 82,51 грн
Цены в аптеках
Риназал® Экстра спрей назальный дозированный, 0,5 мг/мл, флакон с дозирующим насосом, 10 мл, № 1; Дарница
Риназал® Экстра Спрей назальный дозированный, 0,5 мг/мл, флакон с дозирующим насосом, 10 мл, № 1 Дарница
В 993 аптеках
от 69,32 грн
Цены в аптеках
Риназолин® капли назальные, 0,25 мг/мл, флакон стеклянный с капельницей, 10 мл, № 1; Фармак
Риназолин® Капли назальные, 0,25 мг/мл, флакон стеклянный с капельницей, 10 мл, № 1 Фармак
В 964 аптеках
от 62,38 грн
Цены в аптеках
Ринт назальный спрей® с ментолом спрей назальный, 0,5 мг/г, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 10 г, в пачке, в пачке, № 1; Фармак
Ринт назальный спрей® с ментолом Спрей назальный, 0,5 мг/г, флакон с насосом-дозатором с распылителем, 10 г, в пачке, в пачке, № 1 Фармак
В 943 аптеках
от 110,02 грн
Цены в аптеках
Риназолин® спрей назальный, 0,5 мг/мл, флакон стеклянный, 10 мл, в пачке, в пачке, № 1; Фармак
Риназолин® Спрей назальный, 0,5 мг/мл, флакон стеклянный, 10 мл, в пачке, в пачке, № 1 Фармак
В 939 аптеках
от 82,90 грн
Цены в аптеках
Нокспрей Детский спрей назальный, 0,025 %, контейнер, 15 мл, № 1; Сперко Украина
Нокспрей Детский Спрей назальный, 0,025 %, контейнер, 15 мл, № 1 Сперко Украина
В 828 аптеках
от 85,41 грн
Цены в аптеках
Риназолин® капли назальные, 0,5 мг/мл, флакон стеклянный с капельницей, 10 мл, № 1; Фармак
Риназолин® Капли назальные, 0,5 мг/мл, флакон стеклянный с капельницей, 10 мл, № 1 Фармак
В 800 аптеках
от 80,80 грн
Цены в аптеках
Риназолин® капли назальные, 0,1 мг/мл, флакон стеклянный с капельницей, 10 мл, № 1; Фармак
Риназолин® Капли назальные, 0,1 мг/мл, флакон стеклянный с капельницей, 10 мл, № 1 Фармак
В 794 аптеках
от 45,05 грн
Цены в аптеках
Викс Актив Синекс спрей назальный, 0,05 %, флакон, 15 мл, № 1; Teva Czech Industries
Викс Актив Синекс Спрей назальный, 0,05 %, флакон, 15 мл, № 1 Teva Czech Industries
В 626 аптеках
от 140,21 грн
Цены в аптеках
Назо-Спрей с экстрактом алоэ спрей назальный, 0,5 мг/мл, флакон стеклянный, 15 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Назо-Спрей с экстрактом алоэ Спрей назальный, 0,5 мг/мл, флакон стеклянный, 15 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 580 аптеках
от 57,23 грн
Цены в аптеках
Назалонг® Кидс спрей назальный, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1; ВАЛАРТИН ФАРМА
Назалонг® Кидс Спрей назальный, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 578 аптеках
от 71,83 грн
Цены в аптеках
Називин® Сенситив спрей назальный, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Сенситив Спрей назальный, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 491 аптеке
от 126,26 грн
Цены в аптеках
Називин® спрей назальный, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Спрей назальный, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 485 аптеках
от 111,15 грн
Цены в аптеках
Називин® спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с дозирующим устройством, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с дозирующим устройством, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 449 аптеках
от 107,25 грн
Цены в аптеках
Назо-Спрей спрей назальный, 0,5 мг/мл, контейнер, 15 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Назо-Спрей Спрей назальный, 0,5 мг/мл, контейнер, 15 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 349 аптеках
от 49,40 грн
Цены в аптеках
Називин® Сенситив спрей назальный, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Сенситив Спрей назальный, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 287 аптеках
от 141,76 грн
Цены в аптеках
Нокспрей Малыш капли назальные, 0,01 %, контейнер с крышкой-пипеткой, 5 мл, № 1; Сперко Украина
Нокспрей Малыш Капли назальные, 0,01 %, контейнер с крышкой-пипеткой, 5 мл, № 1 Сперко Украина
В 272 аптеках
от 99,35 грн
Цены в аптеках
Синумакс спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с распылителем, 10 г, № 1; ВАЛАРТИН ФАРМА
Синумакс Спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с распылителем, 10 г, № 1 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 227 аптеках
от 158,80 грн
Цены в аптеках
Лоратек® спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с распылителем, 10 г, пачка картонная, пачка картон., № 1; ВАЛАРТИН ФАРМА
Лоратек® Спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с распылителем, 10 г, пачка картонная, пачка картон., № 1 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 181 аптеке
от 90,25 грн
Цены в аптеках
Неосинус® спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с распылителем, 10 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ВАЛАРТИН ФАРМА
Неосинус® Спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с распылителем, 10 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ВАЛАРТИН ФАРМА
В 121 аптеке
от 139,00 грн
Цены в аптеках
Аква Спрей Окси спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с распылителем, 10 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Красная звезда
Аква Спрей Окси Спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с распылителем, 10 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Красная звезда
В 121 аптеке
от 119,00 грн
Цены в аптеках
Назо-Спрей Бэби спрей назальный, раствор, 0,25 мг/мл, флакон стеклянный, 15 мл, с назальной насадкой-распылителем, с назальной насадкой-распыл., № 1; Корпорация Здоровье
Назо-Спрей Бэби Спрей назальный, раствор, 0,25 мг/мл, флакон стеклянный, 15 мл, с назальной насадкой-распылителем, с назальной насадкой-распыл., № 1 Корпорация Здоровье
В 93 аптеках
от 44,06 грн
Цены в аптеках
Аква Спрей Окси спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с распылителем, 10 мл, № 1; Красная звезда
Аква Спрей Окси Спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с распылителем, 10 мл, № 1 Красная звезда
В 3 аптеках
от 74,75 грн
Цены в аптеках
Називин® капли назальные, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Капли назальные, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 5 аптеках других городов
от 88,08 грн
Цены в других городах
Риназолин® спрей назальный, 0,5 мг/мл, флакон полиэтиленовый, 15 мл, в пачке, в пачке, № 1; Фармак
Риназолин® Спрей назальный, 0,5 мг/мл, флакон полиэтиленовый, 15 мл, в пачке, в пачке, № 1 Фармак
Нет в наличии
Називин® Сенситив капли назальные, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Називин® Сенситив Капли назальные, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Нет в наличии
Лоратек® спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с распылителем, 10 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; ВАЛАРТИН ФАРМА
Лоратек® Спрей назальный дозированный, 0,05 %, флакон с распылителем, 10 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 ВАЛАРТИН ФАРМА
Нет в наличии
Форма выпуска: капли назальные, спрей назальный.

α-адреномиметик, сосудосуживающее средство для местного применения в оториноларингологии и офтальмологии.
При введении в полость носа суживает артериолы слизистой оболочки полости носа, что приводит к уменьшению отека, гиперемии и экссудации, облегчая носовое дыхание. Уменьшает отечность слизистой оболочки вокруг отверстия евстахиевой трубы, улучшая дренаж при евстахиите и среднем отите.
При закапывании в глаза оказывает сосудосуживающее действие на поверхностные сосуды конъюнктивы.
Длительность действия обычно составляет 6 ч.

капли в нос, назальный аэрозоль — острый ринит, синусит, евстахиит, средний отит, для облегчения риноскопии или хирургических манипуляций в полости носа.

капли в нос, назальный аэрозоль — взрослым и детям в возрасте с 6 лет в каждый носовой ход вводят по 1–2 капли 0,05% р-ра или по 1–2 дозы спрея (0,05% р-р) 2–3 раза в сутки; детям в возрасте от 1 года до 6 лет — по 1–2 капли 0,025% р-ра 2–3 раза в сутки; детям грудного возраста в течение первых 4 нед жизни закапывают в каждый носовой ход по 1 капле 0,01% р-ра 2–3 раза в сутки; начиная с 5 нед и до конца 1-го года жизни — по 1–2 капли 0,01% р-ра в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки. Продолжительность применения 0,025% и 0,05% р-ра — не более 4 нед, а 0,01% р-ра — не более 7 дней.

атрофический ринит, закрытоугольная глаукома, повышенная чувствительность к оксиметазолину.

возможно раздражение слизистой оболочки носа или глаз, ощущение жжения; в некоторых случаях — системные побочные эффекты.

пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, АГ, гипертиреозом оксиметазолин назначают с осторожностью. Следует иметь в виду возможность развития системных побочных эффектов.