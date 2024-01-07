капли в нос, назальный аэрозоль — взрослым и детям в возрасте с 6 лет в каждый носовой ход вводят по 1–2 капли 0,05% р-ра или по 1–2 дозы спрея (0,05% р-р) 2–3 раза в сутки; детям в возрасте от 1 года до 6 лет — по 1–2 капли 0,025% р-ра 2–3 раза в сутки; детям грудного возраста в течение первых 4 нед жизни закапывают в каждый носовой ход по 1 капле 0,01% р-ра 2–3 раза в сутки; начиная с 5 нед и до конца 1-го года жизни — по 1–2 капли 0,01% р-ра в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки. Продолжительность применения 0,025% и 0,05% р-ра — не более 4 нед, а 0,01% р-ра — не более 7 дней.