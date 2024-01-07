ОКСИМЕТАЗОЛИН (OXYMETAZOLINUM) Действующее вещество
α-адреномиметик, сосудосуживающее средство для местного применения в оториноларингологии и офтальмологии.
При введении в полость носа суживает артериолы слизистой оболочки полости носа, что приводит к уменьшению отека, гиперемии и экссудации, облегчая носовое дыхание. Уменьшает отечность слизистой оболочки вокруг отверстия евстахиевой трубы, улучшая дренаж при евстахиите и среднем отите.
При закапывании в глаза оказывает сосудосуживающее действие на поверхностные сосуды конъюнктивы.
Длительность действия обычно составляет 6 ч.
капли в нос, назальный аэрозоль — острый ринит, синусит, евстахиит, средний отит, для облегчения риноскопии или хирургических манипуляций в полости носа.
капли в нос, назальный аэрозоль — взрослым и детям в возрасте с 6 лет в каждый носовой ход вводят по 1–2 капли 0,05% р-ра или по 1–2 дозы спрея (0,05% р-р) 2–3 раза в сутки; детям в возрасте от 1 года до 6 лет — по 1–2 капли 0,025% р-ра 2–3 раза в сутки; детям грудного возраста в течение первых 4 нед жизни закапывают в каждый носовой ход по 1 капле 0,01% р-ра 2–3 раза в сутки; начиная с 5 нед и до конца 1-го года жизни — по 1–2 капли 0,01% р-ра в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки. Продолжительность применения 0,025% и 0,05% р-ра — не более 4 нед, а 0,01% р-ра — не более 7 дней.
атрофический ринит, закрытоугольная глаукома, повышенная чувствительность к оксиметазолину.
возможно раздражение слизистой оболочки носа или глаз, ощущение жжения; в некоторых случаях — системные побочные эффекты.
пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, АГ, гипертиреозом оксиметазолин назначают с осторожностью. Следует иметь в виду возможность развития системных побочных эффектов.