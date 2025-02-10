Что такое дисбактериоз?
Дисбактериоз (дисбиоз) — это дисбаланс в сообществе микроорганизмов, живущих в организме человека, — микробиоме.
В организме человека существует несколько различных микробиомов — сообществ микроорганизмов, с которыми отмечается симбиотическая взаимосвязь, то есть эти организмы полезны для человеческого организма. Сбалансированный микробиом — это тот, в котором зафиксировано здоровое разнообразие микроорганизмов. Дисбактериоз означает отсутствие разнообразия и баланса, а также, соответственно, нарушение функций, которые в норме исполняет микробиом.
Чаще всего этот термин применяется в отношении нарушения микробиома кишечника. В то же время может развиваться дисбактериоз в ротовой полости, половых органах, кожи.
Чем опасен дисбактериоз?
При нарушении разнообразия и соотношения микроорганизмов в микробиоме организм становится более уязвимым к патогенам.
При дисбактериозе кишечника фиксируется снижение содержания бифидофлоры, других кисломолочных бактерий и бактероидов. При этом преобладают микроорганизмы, в норме относящиеся к остаточной группе (стафилококки, грибы) или не являющиеся представителями нормальной микрофлоры (клебсиелла, кампилобактер и др.). Даже при умеренно выраженном дисбиозе происходит заселение кишечника условно-патогенной микрофлорой, воспалительно-дистрофические изменения в слизистой оболочке кишечника.
Так, например, дисбактериоз кишечника связан с повышенным риском развития различных желудочно-кишечных заболеваний, включая:
- бактериальные инфекции, в том числе вызванные H. pylori и C. difficile;
- избыточный бактериальный рост в тонкой кишке;
- воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона);
- диарею, запор и метеоризм;
- синдром мальабсорбции;
- пищевую непереносимость;
- синдром раздраженного кишечника.
Дисбактериоз кишечника может быть косвенно связан с множеством других состояний, включая:
- атеросклероз;
- неалкогольную жировую болезнь печени;
- метаболический синдром;
- хроническое воспаление;
- синдром хронической усталости;
- расстройства настроения;
- иммунные нарушения.
Каковы признаки и симптомы дисбактериоза?
При дисбактериозе в ротовой полости могут развиваться кровоточивость десен и кариес.
При дисбактериозе мочеполовой системы — болезненное мочеиспускание, выделения из половых органов или зуд.
При дисбактериозе кожи — атопический дерматит или угри.
Симптомы дисбактериоза кишечника:
- Диарея.
- Запор.
- Примесь слизи, непереваренных частиц пищи в стуле.
- Срыгивания, тошнота и рвота.
- Боль в животе.
- Вздутие живота, метеоризм.
- Снижение аппетита.
- Снижение показателей ожидаемого по возрасту увеличения массы тела у детей.
- Общая слабость, немотивированная утомляемость.
- Субфебрильная температура тела.
Кроме того, внекишечные симптомы, такие как изменения настроения или массы тела, могут быть связаны с дисбактериозом кишечника.
Что вызывает дисбактериоз?
Различные факторы во внутренней и внешней среде могут влиять на состояние микробиома:
- применение антибиотиков, противомикробных препаратов и других лекарственных средств;
- курение и употребление алкоголя;
- экологические токсины;
- стресс;
- хронические заболевания;
- нерациональное питание.
Как диагностировать дисбактериоз?
В зависимости от подозреваемой локализации дисбиоза могут быть проведены анализы крови, кала, мочи, мазки с кожи, слизистой оболочки половых органов и даже дыхательные тесты.
Лечение дисбактериоза
Лечение дисбактериоза зависит от причины его развития.
Если причиной дисбактериоза является основное заболевание, главным в терапии будет лечение этой патологии.
Если причина развития дисбактериоза — внешние факторы, важной частью лечения будет модификация образа жизни и рациона питания.
В случае развития инфекционных заболевания или синдрома избыточного бактериального роста в кишечнике лечащий врач может порекомендовать антибиотики, противомикробные средства (например нифуроксазид), противогрибковые (флуконазол) или противовирусные средства.
Также лечение дисбактериоза включает:
- применение пробиотиков (сахаромицетов булардии, Bacillus clausii и комплексные пробиотические препараты);
- применение лактулозы (способствует развитию нормальной микрофлоры кишечника, показана при запорах);
- целевое питание;
- в редких случаях — трансплантация каловой микробиоты.
Каковы же рекомендации по питанию при дисбактериозе кишечника?
Прежде всего пища должна быть разнообразной.
Следует включать в рацион:
- разнообразные цельные фрукты и овощи, богатые пребиотическими волокнами;
- ферментированные продукты, такие как йогурт, соленья, мисо-суп или квашеная капуста, богатые пробиотиками;
- рыбу, орехи и растительные масла;
- если фиксируется диарея, то до нормализации стула рекомендуются протертые каши, слизистые супы, настои и отвары плодов черники, кисели. При этом следует избегать употребления сырых овощей (моркови, свеклы, огурцов, капусты), квашенной капусты, фруктов и орехов.
Продукты, которых следует избегать:
- фаст-фуд;
- жареная пища с высоким содержанием насыщенных жиров;
- конфеты, газировка и сладости с высоким содержанием добавленного сахара;
- упакованные продукты и полуфабрикаты с высоким содержанием добавок и консервантов.
Если же вы все-таки заметили у себя симптомы, которые могут развиваться при дисбактериозе, обратитесь к своему семейному врачу или гастроэнтерологу. Своевременное лечение и изменения питания и образа жизни позволят избежать серьезных проблем со здоровьем и развития хронических заболеваний.