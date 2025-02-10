Что такое дисбактериоз?

Дисбактериоз (дисбиоз) — это дисбаланс в сообществе микроорганизмов, живущих в организме человека, — микробиоме.

В организме человека существует несколько различных микробиомов — сообществ микроорганизмов, с которыми отмечается симбиотическая взаимосвязь, то есть эти организмы полезны для человеческого организма. Сбалансированный микробиом — это тот, в котором зафиксировано здоровое разнообразие микроорганизмов. Дисбактериоз означает отсутствие разнообразия и баланса, а также, соответственно, нарушение функций, которые в норме исполняет микробиом.

Чаще всего этот термин применяется в отношении нарушения микробиома кишечника. В то же время может развиваться дисбактериоз в ротовой полости, половых органах, кожи.

Чем опасен дисбактериоз?

При нарушении разнообразия и соотношения микроорганизмов в микробиоме организм становится более уязвимым к патогенам.

При дисбактериозе кишечника фиксируется снижение содержания бифидофлоры, других кисломолочных бактерий и бактероидов. При этом преобладают микроорганизмы, в норме относящиеся к остаточной группе (стафилококки, грибы) или не являющиеся представителями нормальной микрофлоры (клебсиелла, кампилобактер и др.). Даже при умеренно выраженном дисбиозе происходит заселение кишечника условно-патогенной микрофлорой, воспалительно-дистрофические изменения в слизистой оболочке кишечника.

Так, например, дисбактериоз кишечника связан с повышенным риском развития различных желудочно-кишечных заболеваний, включая:

бактериальные инфекции, в том числе вызванные H. pylori и C. difficile;

избыточный бактериальный рост в тонкой кишке;

воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона);

диарею, запор и метеоризм;

синдром мальабсорбции;

пищевую непереносимость;

синдром раздраженного кишечника.

Дисбактериоз кишечника может быть косвенно связан с множеством других состояний, включая:

Каковы признаки и симптомы дисбактериоза?

При дисбактериозе в ротовой полости могут развиваться кровоточивость десен и кариес.

При дисбактериозе мочеполовой системы — болезненное мочеиспускание, выделения из половых органов или зуд.

При дисбактериозе кожи — атопический дерматит или угри.

Симптомы дисбактериоза кишечника:

Диарея.

Запор.

Примесь слизи, непереваренных частиц пищи в стуле.

Срыгивания, тошнота и рвота.

Боль в животе.

Вздутие живота, метеоризм.

Снижение аппетита.

Снижение показателей ожидаемого по возрасту увеличения массы тела у детей.

Общая слабость, немотивированная утомляемость.

Субфебрильная температура тела.

Кроме того, внекишечные симптомы, такие как изменения настроения или массы тела, могут быть связаны с дисбактериозом кишечника.

Что вызывает дисбактериоз?

Различные факторы во внутренней и внешней среде могут влиять на состояние микробиома:

применение антибиотиков, противомикробных препаратов и других лекарственных средств;

курение и употребление алкоголя;

экологические токсины;

стресс;

хронические заболевания;

нерациональное питание.

Как диагностировать дисбактериоз?

В зависимости от подозреваемой локализации дисбиоза могут быть проведены анализы крови, кала, мочи, мазки с кожи, слизистой оболочки половых органов и даже дыхательные тесты.

Лечение дисбактериоза

Лечение дисбактериоза зависит от причины его развития.

Если причиной дисбактериоза является основное заболевание, главным в терапии будет лечение этой патологии.

Если причина развития дисбактериоза — внешние факторы, важной частью лечения будет модификация образа жизни и рациона питания.

В случае развития инфекционных заболевания или синдрома избыточного бактериального роста в кишечнике лечащий врач может порекомендовать антибиотики, противомикробные средства (например нифуроксазид), противогрибковые (флуконазол) или противовирусные средства.

Также лечение дисбактериоза включает:

применение пробиотиков (сахаромицетов булардии, Bacillus clausii и комплексные пробиотические препараты);

применение лактулозы (способствует развитию нормальной микрофлоры кишечника, показана при запорах);

целевое питание;

в редких случаях — трансплантация каловой микробиоты.

Каковы же рекомендации по питанию при дисбактериозе кишечника?

Прежде всего пища должна быть разнообразной.

Следует включать в рацион:

разнообразные цельные фрукты и овощи, богатые пребиотическими волокнами;

ферментированные продукты, такие как йогурт, соленья, мисо-суп или квашеная капуста, богатые пробиотиками;

рыбу, орехи и растительные масла;

если фиксируется диарея, то до нормализации стула рекомендуются протертые каши, слизистые супы, настои и отвары плодов черники, кисели. При этом следует избегать употребления сырых овощей (моркови, свеклы, огурцов, капусты), квашенной капусты, фруктов и орехов.

Продукты, которых следует избегать:

фаст-фуд;

жареная пища с высоким содержанием насыщенных жиров;

конфеты, газировка и сладости с высоким содержанием добавленного сахара;

упакованные продукты и полуфабрикаты с высоким содержанием добавок и консервантов.

Если же вы все-таки заметили у себя симптомы, которые могут развиваться при дисбактериозе, обратитесь к своему семейному врачу или гастроэнтерологу. Своевременное лечение и изменения питания и образа жизни позволят избежать серьезных проблем со здоровьем и развития хронических заболеваний.