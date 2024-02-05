антиаллергическое средство, блокатор Н 1 -рецепторов. Фексофенадин является фармакологически активным метаболитом терфенадина. Не оказывает седативного действия. Антигистаминный эффект проявляется через 1 ч после приема внутрь, достигает максимума через 6 ч и продолжается в течение 24 ч. После 28 дней приема привыкания не наблюдалось. При приеме внутрь в дозах до 130 мг эффективность фексофенадина является дозозависимой. Эффект после приема в дозе 120 мг сохраняется в течение 24 ч.

После приема внутрь фексофенадина гидрохлорид быстро абсорбируется в пищеварительном тракте, достигая C max в плазме крови приблизительно через 1–3 ч. Среднее значение C max после приема в дозе 180 мг 1 раз в сутки составляет приблизительно 494 нг/мл, а после приема в дозе 120 мг — 427 нг/мл. Фармакокинетика фексофенадина при приеме внутрь в дозе до 120 г 2 раза в сутки носит линейный характер. Прием в дозе 240 мг 2 раза в сутки вызывает несколько большее, чем пропорциональное, увеличение (8,8%) AUC, что свидетельствует о том, что при ежедневном приеме фексофенадина в дозах 40–240 мг фармакокинетика его практически линейная. Связывание с белками плазмы крови составляет 60–70%. Фексофенадин подвергается незначительному метаболизму (печеночному или внепеченочному), так как его выявляют в моче в основном в неизмененном виде. Концентрация фексофенадина в плазме крови снижается биэкспоненциально с T ½ в диапазоне от 11 до 15 ч после многократного приема. Выводится преимущественно с желчью, до 10% дозы выводится в неизмененном виде с мочой.