КСИЛОМЕТАЗОЛИН (XYLOMETAZOLINUM) Действующее вещество
ксилометазолин — производное имидазолина, стимулятор α-адренорецепторов. При местном применении вызывает уменьшение гиперемии и отека слизистой оболочки носоглотки, а также уменьшает количество отделяемого секрета. Восстанавливая проходимость носовых ходов при воспалительном, аллергическом рините и синусите, облегчает носовое дыхание. Эффект развивается через несколько минут после применения и сохраняется в течение нескольких часов.
острый ринит, вазомоторный ринит, аллергический ринит, воспаление придаточных пазух носа.
0,05% р-р или гель предназначены для применения у детей; обычно вводят по 1 капле геля или р-ра в каждый носовой ход 3 раза в сутки. Взрослым назначают 0,1% р-р или гель: по 1 капле р-ра, геля, или 1 дозе назального аэрозоля в каждый носовой ход 3 или более раз в сутки. Продолжительность применения — не более 4–5 дней.
0,05% назальный спрей предназначен для применения у детей в возрасте старше 2 лет. Обычно достаточно 1 применения препарата (по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю) 1–2 раза в сутки. 0,1% назальный спрей предназначен для применения у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет. Максимальная суточная доза — по 3 впрыскивания в каждую ноздрю.
Период лечения составляет 5–7 дней.
повышенная чувствительность к ксилометазолину, глаукома, атрофический ринит, хронический ринит, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы; для назального спрея — у детей в возрасте до 2 лет.
возможны ощущение жжения, сухость слизистой оболочки полости носа, головная боль, бессонница, повышение АД, тахикардия.
симпатомиметики могут потенцировать фармакологические эффекты препарата.