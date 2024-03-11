0,05% р-р или гель предназначены для применения у детей; обычно вводят по 1 капле геля или р-ра в каждый носовой ход 3 раза в сутки. Взрослым назначают 0,1% р-р или гель: по 1 капле р-ра, геля, или 1 дозе назального аэрозоля в каждый носовой ход 3 или более раз в сутки. Продолжительность применения — не более 4–5 дней.

0,05% назальный спрей предназначен для применения у детей в возрасте старше 2 лет. Обычно достаточно 1 применения препарата (по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю) 1–2 раза в сутки. 0,1% назальный спрей предназначен для применения у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет. Максимальная суточная доза — по 3 впрыскивания в каждую ноздрю.

Период лечения составляет 5–7 дней.