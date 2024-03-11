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Активные вещества — “К”КСИЛОМЕТАЗОЛИН (XYLOMETAZOLINUM)

КСИЛОМЕТАЗОЛИН (XYLOMETAZOLINUM) Действующее вещество

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Найдено: 48 препаратов
Фармазолин® капли назальные, 0,1 %, флакон, 10 мл, в пачке, в пачке, № 1; Фармак
Фармазолин® Капли назальные, 0,1 %, флакон, 10 мл, в пачке, в пачке, № 1 Фармак
В 1239 аптеках
от 52,00 грн
Цены в аптеках
Эвказолин® Аква спрей назальный, 1 мг/г, флакон, 10 г, № 1; Фармак
Эвказолин® Аква Спрей назальный, 1 мг/г, флакон, 10 г, № 1 Фармак
В 1219 аптеках
от 98,80 грн
Цены в аптеках
Отривин спрей назальный дозированный, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; Haleon KH C.a.r.l.
Отривин Спрей назальный дозированный, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 Haleon KH C.a.r.l.
В 1210 аптеках
от 117,68 грн
Цены в аптеках
Отривин с ментолом и эвкалиптом спрей назальный дозированный, 0,1 %, флакон с распылителем, 10 мл, № 1; Haleon KH C.a.r.l.
Отривин с ментолом и эвкалиптом Спрей назальный дозированный, 0,1 %, флакон с распылителем, 10 мл, № 1 Haleon KH C.a.r.l.
В 1205 аптеках
от 134,89 грн
Цены в аптеках
Фармазолин® Н спрей назальный, 1 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1; Фармак
Фармазолин® Н Спрей назальный, 1 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1 Фармак
В 1196 аптеках
от 76,40 грн
Цены в аптеках
Тизин® Ксило спрей назальный, раствор, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; McNeil Products Limited
Тизин® Ксило Спрей назальный, раствор, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 McNeil Products Limited
В 1170 аптеках
от 78,41 грн
Цены в аптеках
Фармазолин® с мятой и эвкалиптом спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Фармазолин® с мятой и эвкалиптом Спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 1166 аптеках
от 83,93 грн
Цены в аптеках
Фармазолин® капли назальные, 0,05 %, флакон, 10 мл, в пачке, в пачке, № 1; Фармак
Фармазолин® Капли назальные, 0,05 %, флакон, 10 мл, в пачке, в пачке, № 1 Фармак
В 1153 аптеках
от 43,97 грн
Цены в аптеках
Тизин® Ксило спрей назальный, раствор, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; McNeil Products Limited
Тизин® Ксило Спрей назальный, раствор, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 McNeil Products Limited
В 1141 аптеке
от 98,74 грн
Цены в аптеках
Отривин капли назальные, 0,05 %, флакон с крышкой-пипеткой, 10 мл, № 1; Haleon KH C.a.r.l.
Отривин Капли назальные, 0,05 %, флакон с крышкой-пипеткой, 10 мл, № 1 Haleon KH C.a.r.l.
В 1133 аптеках
от 69,00 грн
Цены в аптеках
Тизин® Ксило капли назальные, раствор, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; McNeil Products Limited
Тизин® Ксило Капли назальные, раствор, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 McNeil Products Limited
В 1127 аптеках
от 69,95 грн
Цены в аптеках
Отривин капли назальные, 0,1 %, флакон с крышкой-пипеткой, 10 мл, № 1; Haleon KH C.a.r.l.
Отривин Капли назальные, 0,1 %, флакон с крышкой-пипеткой, 10 мл, № 1 Haleon KH C.a.r.l.
В 1121 аптеке
от 66,13 грн
Цены в аптеках
Мералис® спрей назальный, 0,1 %, флакон с дозирующим устройством, 10 мл, № 1; Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Спрей назальный, 0,1 %, флакон с дозирующим устройством, 10 мл, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
В 1100 аптеках
от 121,23 грн
Цены в аптеках
Гриппостад® Рино 0,1% назальный спрей спрей назальный, раствор, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; Stada
Гриппостад® Рино 0,1% назальный спрей Спрей назальный, раствор, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 Stada
В 1050 аптеках
от 99,29 грн
Цены в аптеках
Мералис® спрей назальный, 0,05 %, флакон с дозирующим устройством, 10 мл, № 1; Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Спрей назальный, 0,05 %, флакон с дозирующим устройством, 10 мл, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
В 1034 аптеках
от 121,15 грн
Цены в аптеках
Тизин® Ксило капли назальные, раствор, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; McNeil Products Limited
Тизин® Ксило Капли назальные, раствор, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 McNeil Products Limited
В 1029 аптеках
от 64,98 грн
Цены в аптеках
Риназал® спрей назальный дозированный, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Дарница
Риназал® Спрей назальный дозированный, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Дарница
В 972 аптеках
от 67,40 грн
Цены в аптеках
Риназал® капли назальные, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Дарница
Риназал® Капли назальные, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Дарница
В 962 аптеках
от 29,81 грн
Цены в аптеках
Галазолин® капли назальные, раствор, 0,1 %, флакон-капельница, 10 мл, с контролем вскрытия, с контр. вскрытия, № 1; Варшавский ФЗ Польфа АО
Галазолин® Капли назальные, раствор, 0,1 %, флакон-капельница, 10 мл, с контролем вскрытия, с контр. вскрытия, № 1 Варшавский ФЗ Польфа АО
В 922 аптеках
от 71,51 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® спрей раствор назальный, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Эвкабал® спрей Раствор назальный, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 900 аптеках
от 98,40 грн
Цены в аптеках
Тизин® Био спрей назальный, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; McNeil Products Limited
Тизин® Био Спрей назальный, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 McNeil Products Limited
В 748 аптеках
от 113,52 грн
Цены в аптеках
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор, 0,1 %, флакон с дозирующим устройством, 10 мл, № 1; Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Адванс Спрей назальный, раствор, 0,1 %, флакон с дозирующим устройством, 10 мл, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
В 732 аптеках
от 133,51 грн
Цены в аптеках
Риназал® спрей назальный дозированный, 0,5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Дарница
Риназал® Спрей назальный дозированный, 0,5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Дарница
В 724 аптеках
от 62,91 грн
Цены в аптеках
Гриппостад® Рино 0,1% назальные капли капли назальные, раствор, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; Stada
Гриппостад® Рино 0,1% назальные капли Капли назальные, раствор, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 Stada
В 718 аптеках
от 95,83 грн
Цены в аптеках
Ринотайсс спрей назальный спрей назальный, раствор, 0,1 %, флакон с распылителем, 10 мл, № 1; Naturwaren
Ринотайсс спрей назальный Спрей назальный, раствор, 0,1 %, флакон с распылителем, 10 мл, № 1 Naturwaren
В 709 аптеках
от 73,10 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® капли капли, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Эвкабал® капли Капли, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 648 аптеках
от 72,72 грн
Цены в аптеках
Эвкаспрей спрей назальный, 1 мг/мл, контейнер с пробкой-распылителем, 10 мл, с контролем вскрытия, с контр. вскрытия, № 1; Сперко Украина
Эвкаспрей Спрей назальный, 1 мг/мл, контейнер с пробкой-распылителем, 10 мл, с контролем вскрытия, с контр. вскрытия, № 1 Сперко Украина
В 638 аптеках
от 61,54 грн
Цены в аптеках
Мультигрип Назаль спрей назальный, раствор, 0,1 %, флакон с распылителем, 10 мл, № 1; Delta Medical Promotions AG
Мультигрип Назаль Спрей назальный, раствор, 0,1 %, флакон с распылителем, 10 мл, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 476 аптеках
от 78,80 грн
Цены в аптеках
Гриппостад® Рино 0,05% назальные капли капли назальные, раствор, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; Stada
Гриппостад® Рино 0,05% назальные капли Капли назальные, раствор, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 Stada
В 435 аптеках
от 82,85 грн
Цены в аптеках
Риносан спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; INPHARMA Trading SIA
Риносан Спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 INPHARMA Trading SIA
В 401 аптеке
от 156,00 грн
Цены в аптеках
Ксило-Тева спрей назальный, раствор, 0,5 мг/мл, флакон стеклянный с дозатором, 10 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1; Тева Украина
Ксило-Тева Спрей назальный, раствор, 0,5 мг/мл, флакон стеклянный с дозатором, 10 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1 Тева Украина
В 361 аптеке
от 50,30 грн
Цены в аптеках
Эвкаспрей Турбо спрей назальный дозированный, 1 мг/мл, контейнер полиэтиленовый, 10 мл, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1; Сперко Украина
Эвкаспрей Турбо Спрей назальный дозированный, 1 мг/мл, контейнер полиэтиленовый, 10 мл, с насосом-распылителем, с насосом-распылителем, № 1 Сперко Украина
В 305 аптеках
от 88,47 грн
Цены в аптеках
Эвкафилипт® Ксило спрей назальный дозированный, 0,1 %, флакон полимерный, 10 мл, с распылителем назальным, с распылителем назальным, № 1; Красная звезда
Эвкафилипт® Ксило Спрей назальный дозированный, 0,1 %, флакон полимерный, 10 мл, с распылителем назальным, с распылителем назальным, № 1 Красная звезда
В 256 аптеках
от 85,00 грн
Цены в аптеках
Ксилонекс спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон с распылителем, 10 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Микрофарм
Ксилонекс Спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон с распылителем, 10 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Микрофарм
В 147 аптеках
от 131,70 грн
Цены в аптеках
Мералис® Адванс спрей назальный, раствор, 0,05 %, флакон с дозирующим устройством, 10 мл, № 1; Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мералис® Адванс Спрей назальный, раствор, 0,05 %, флакон с дозирующим устройством, 10 мл, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
В 143 аптеках
от 140,84 грн
Цены в аптеках
Галазолин® капли назальные, раствор, 0,05 %, флакон-капельница, 10 мл, с контролем вскрытия, с контр. вскрытия, № 1; Варшавский ФЗ Польфа АО
Галазолин® Капли назальные, раствор, 0,05 %, флакон-капельница, 10 мл, с контролем вскрытия, с контр. вскрытия, № 1 Варшавский ФЗ Польфа АО
В 135 аптеках
от 62,67 грн
Цены в аптеках
Ксилоспрей спрей назальный, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Артериум Лтд
Ксилоспрей Спрей назальный, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Артериум Лтд
В 122 аптеках
от 129,00 грн
Цены в аптеках
Риностоп спрей назальный дозированный, контейнер полиэтиленовый, 10 мл, с распылителем, с распылителем, № 1; Сперко Украина
Риностоп Спрей назальный дозированный, контейнер полиэтиленовый, 10 мл, с распылителем, с распылителем, № 1 Сперко Украина
В 117 аптеках
от 75,58 грн
Цены в аптеках
Эвкафилипт® Ксило спрей назальный дозированный, 0,1 %, флакон полимерный, 10 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Красная звезда
Эвкафилипт® Ксило Спрей назальный дозированный, 0,1 %, флакон полимерный, 10 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Красная звезда
В 117 аптеках
от 105,00 грн
Цены в аптеках
Эвкабал® капли для детей капли, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Эвкабал® капли для детей Капли, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 39 аптеках
от 74,40 грн
Цены в аптеках
Ксило-Тева спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон стеклянный с дозатором, 10 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1; Тева Украина
Ксило-Тева Спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон стеклянный с дозатором, 10 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1 Тева Украина
В 14 аптеках
от 106,66 грн
Цены в аптеках
Риносан спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1; INPHARMA Trading SIA
Риносан Спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1 INPHARMA Trading SIA
В 13 аптеках
от 129,40 грн
Цены в аптеках
Назоксил спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон полиэтиленовый, 10 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Микрофарм
Назоксил Спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон полиэтиленовый, 10 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Микрофарм
В 10 аптеках
от 95,00 грн
Цены в аптеках
Снуп® спрей назальный, 0,05 %, флакон, 15 мл, № 1; Stada
Снуп® Спрей назальный, 0,05 %, флакон, 15 мл, № 1 Stada
В 9 аптеках других городов
от 123,07 грн
Цены в других городах
Снуп® спрей назальный, 0,1 %, флакон, 15 мл, № 1; Stada
Снуп® Спрей назальный, 0,1 %, флакон, 15 мл, № 1 Stada
В 2 аптеках других городов
от 138,13 грн
Цены в других городах
Галазолин® гель назальный, 0,05 %, флакон с насосом-дозатором, 10 г, № 1; Варшавский ФЗ Польфа АО
Галазолин® Гель назальный, 0,05 %, флакон с насосом-дозатором, 10 г, № 1 Варшавский ФЗ Польфа АО
Нет в наличии
Галазолин® гель назальный, 0,1 %, флакон с насосом-дозатором, 10 г, № 1; Варшавский ФЗ Польфа АО
Галазолин® Гель назальный, 0,1 %, флакон с насосом-дозатором, 10 г, № 1 Варшавский ФЗ Польфа АО
Нет в наличии
Санорин Ксило плюс ментол спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон с механическим распылителем, 10 мл, № 1; Xantis Pharma
Санорин Ксило плюс ментол Спрей назальный, раствор, 1 мг/мл, флакон с механическим распылителем, 10 мл, № 1 Xantis Pharma
Нет в наличии
Форма выпуска: назальный гель, капли в нос, назальный спрей.

ксилометазолин — производное имидазолина, стимулятор α-адренорецепторов. При местном применении вызывает уменьшение гиперемии и отека слизистой оболочки носоглотки, а также уменьшает количество отделяемого секрета. Восстанавливая проходимость носовых ходов при воспалительном, аллергическом рините и синусите, облегчает носовое дыхание. Эффект развивается через несколько минут после применения и сохраняется в течение нескольких часов.

острый ринит, вазомоторный ринит, аллергический ринит, воспаление придаточных пазух носа.

0,05% р-р или гель предназначены для применения у детей; обычно вводят по 1 капле геля или р-ра в каждый носовой ход 3 раза в сутки. Взрослым назначают 0,1% р-р или гель: по 1 капле р-ра, геля, или 1 дозе назального аэрозоля в каждый носовой ход 3 или более раз в сутки. Продолжительность применения — не более 4–5 дней.
0,05% назальный спрей предназначен для применения у детей в возрасте старше 2 лет. Обычно достаточно 1 применения препарата (по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю) 1–2 раза в сутки. 0,1% назальный спрей предназначен для применения у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет. Максимальная суточная доза — по 3 впрыскивания в каждую ноздрю.
Период лечения составляет 5–7 дней.

повышенная чувствительность к ксилометазолину, глаукома, атрофический ринит, хронический ринит, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы; для назального спрея — у детей в возрасте до 2 лет.

возможны ощущение жжения, сухость слизистой оболочки полости носа, головная боль, бессонница, повышение АД, тахикардия.

симпатомиметики могут потенцировать фармакологические эффекты препарата.