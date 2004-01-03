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Список производителейTTакеда

Производитель: Tакеда

ООО "Такеда Украина"
Киев, ул. Соломенская, 11
+380443900909
+380443900909
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Найдено: 18 препаратов
Адцетрис порошок для приготовления концентрата для раствора д/инфузий, 50 мг, флакон, № 1; Takeda Pharma
Адцетрис Порошок для приготовления концентрата для раствора д/инфузий, 50 мг, флакон, № 1 Takeda Pharma
В 4 аптеках
от 108178,49 грн
Цены в аптеках
Актовегин раствор для инъекций, 80 мг, ампула, 2 мл, № 25; Tакеда
Актовегин Раствор для инъекций, 80 мг, ампула, 2 мл, № 25 Tакеда
В 844 аптеках
от 944,62 грн
Цены в аптеках
Актовегин раствор для инъекций, 200 мг, ампула, 5 мл, № 5; Tакеда
Актовегин Раствор для инъекций, 200 мг, ампула, 5 мл, № 5 Tакеда
В 1056 аптеках
от 494,87 грн
Цены в аптеках
Актовегин раствор для инъекций, 400 мг, ампула, 10 мл, № 5; Tакеда
Актовегин Раствор для инъекций, 400 мг, ампула, 10 мл, № 5 Tакеда
В 712 аптеках
от 971,33 грн
Цены в аптеках
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, флакон, № 50; Tакеда
Актовегин Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, флакон, № 50 Tакеда
В 693 аптеках
от 852,67 грн
Цены в аптеках
Варфарин Никомед таблетки, 2,5 мг, флакон, № 100; Takeda Austria
Варфарин Никомед Таблетки, 2,5 мг, флакон, № 100 Takeda Austria
В 1048 аптеках
от 108,34 грн
Цены в аптеках
Венофер® раствор для внутривенных инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Delta Medical Promotions AG
Венофер® Раствор для внутривенных инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Delta Medical Promotions AG
В 158 аптеках
от 1328,00 грн
Цены в аптеках
Гамалате В6 таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 20; Ferrer International, S.A.
Гамалате В6 Таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 20 Ferrer International, S.A.
В 282 аптеках
от 385,83 грн
Цены в аптеках
Гамалате В6 таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 60; Ferrer International, S.A.
Гамалате В6 Таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 60 Ferrer International, S.A.
В 649 аптеках
от 930,51 грн
Цены в аптеках
Гинипрал концентрат для раствора для инфузий, 25 мкг, ампула, 5 мл, № 5; Takeda Austria
Гинипрал Концентрат для раствора для инфузий, 25 мкг, ампула, 5 мл, № 5 Takeda Austria
В 30 аптеках
от 205,28 грн
Цены в аптеках
Гинипрал раствор для инъекций, 10 мкг, ампула, 2 мл, № 5; Takeda Austria
Гинипрал Раствор для инъекций, 10 мкг, ампула, 2 мл, № 5 Takeda Austria
В 152 аптеках
от 147,05 грн
Цены в аптеках
Дексилант капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 30 мг, блистер, № 14; Takeda Pharmaceuticals
Дексилант Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 30 мг, блистер, № 14 Takeda Pharmaceuticals
В 450 аптеках
от 331,40 грн
Цены в аптеках
Дексилант капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 60 мг, блистер, № 14; Takeda Pharmaceuticals
Дексилант Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 60 мг, блистер, № 14 Takeda Pharmaceuticals
В 536 аптеках
от 449,91 грн
Цены в аптеках
Келтикан капсулы твердые, блистер, № 30; Ferrer International, S.A.
Келтикан Капсулы твердые, блистер, № 30 Ferrer International, S.A.
В 1010 аптеках
от 392,42 грн
Цены в аптеках
Контролок® порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1; Takeda
Контролок® Порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1 Takeda
В 400 аптеках
от 166,45 грн
Цены в аптеках
Контролок® таблетки гастрорезистентные, 20 мг, № 14; Takeda
Контролок® Таблетки гастрорезистентные, 20 мг, № 14 Takeda
В 915 аптеках
от 280,10 грн
Цены в аптеках
Контролок® таблетки гастрорезистентные, 40 мг, № 14; Takeda
Контролок® Таблетки гастрорезистентные, 40 мг, № 14 Takeda
В 1016 аптеках
от 396,00 грн
Цены в аптеках
Мальтофер® капли оральные, 50 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Vifor (International)
Мальтофер® Капли оральные, 50 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Vifor (International)
В 741 аптеке
от 235,40 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
Киев, ул. Соломенская, 11
+380443900909
+380443900909
Найдено: 18 препаратов
Адцетрис порошок для приготовления концентрата для раствора д/инфузий, 50 мг, флакон, № 1; Takeda Pharma
Адцетрис Порошок для приготовления концентрата для раствора д/инфузий, 50 мг, флакон, № 1 Takeda Pharma
В 4 аптеках
от 108178,49 грн
Цены в аптеках
Актовегин раствор для инъекций, 80 мг, ампула, 2 мл, № 25; Tакеда
Актовегин Раствор для инъекций, 80 мг, ампула, 2 мл, № 25 Tакеда
В 844 аптеках
от 944,62 грн
Цены в аптеках
Актовегин раствор для инъекций, 200 мг, ампула, 5 мл, № 5; Tакеда
Актовегин Раствор для инъекций, 200 мг, ампула, 5 мл, № 5 Tакеда
В 1056 аптеках
от 494,87 грн
Цены в аптеках
Актовегин раствор для инъекций, 400 мг, ампула, 10 мл, № 5; Tакеда
Актовегин Раствор для инъекций, 400 мг, ампула, 10 мл, № 5 Tакеда
В 712 аптеках
от 971,33 грн
Цены в аптеках
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, флакон, № 50; Tакеда
Актовегин Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, флакон, № 50 Tакеда
В 693 аптеках
от 852,67 грн
Цены в аптеках
Варфарин Никомед таблетки, 2,5 мг, флакон, № 100; Takeda Austria
Варфарин Никомед Таблетки, 2,5 мг, флакон, № 100 Takeda Austria
В 1048 аптеках
от 108,34 грн
Цены в аптеках
Венофер® раствор для внутривенных инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Delta Medical Promotions AG
Венофер® Раствор для внутривенных инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Delta Medical Promotions AG
В 158 аптеках
от 1328,00 грн
Цены в аптеках
Гамалате В6 таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 20; Ferrer International, S.A.
Гамалате В6 Таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 20 Ferrer International, S.A.
В 282 аптеках
от 385,83 грн
Цены в аптеках
Гамалате В6 таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 60; Ferrer International, S.A.
Гамалате В6 Таблетки, покрытые оболочкой, блистер, № 60 Ferrer International, S.A.
В 649 аптеках
от 930,51 грн
Цены в аптеках
Гинипрал концентрат для раствора для инфузий, 25 мкг, ампула, 5 мл, № 5; Takeda Austria
Гинипрал Концентрат для раствора для инфузий, 25 мкг, ампула, 5 мл, № 5 Takeda Austria
В 30 аптеках
от 205,28 грн
Цены в аптеках
Гинипрал раствор для инъекций, 10 мкг, ампула, 2 мл, № 5; Takeda Austria
Гинипрал Раствор для инъекций, 10 мкг, ампула, 2 мл, № 5 Takeda Austria
В 152 аптеках
от 147,05 грн
Цены в аптеках
Дексилант капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 30 мг, блистер, № 14; Takeda Pharmaceuticals
Дексилант Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 30 мг, блистер, № 14 Takeda Pharmaceuticals
В 450 аптеках
от 331,40 грн
Цены в аптеках
Дексилант капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 60 мг, блистер, № 14; Takeda Pharmaceuticals
Дексилант Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 60 мг, блистер, № 14 Takeda Pharmaceuticals
В 536 аптеках
от 449,91 грн
Цены в аптеках
Келтикан капсулы твердые, блистер, № 30; Ferrer International, S.A.
Келтикан Капсулы твердые, блистер, № 30 Ferrer International, S.A.
В 1010 аптеках
от 392,42 грн
Цены в аптеках
Контролок® порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1; Takeda
Контролок® Порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1 Takeda
В 400 аптеках
от 166,45 грн
Цены в аптеках
Контролок® таблетки гастрорезистентные, 20 мг, № 14; Takeda
Контролок® Таблетки гастрорезистентные, 20 мг, № 14 Takeda
В 915 аптеках
от 280,10 грн
Цены в аптеках
Контролок® таблетки гастрорезистентные, 40 мг, № 14; Takeda
Контролок® Таблетки гастрорезистентные, 40 мг, № 14 Takeda
В 1016 аптеках
от 396,00 грн
Цены в аптеках
Мальтофер® капли оральные, 50 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Vifor (International)
Мальтофер® Капли оральные, 50 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Vifor (International)
В 741 аптеке
от 235,40 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції