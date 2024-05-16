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Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл, №25 - Киев (156476) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 838 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
1176,99
Экономия: -164,49 грн
1012,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), ампула (20)
1152,70
Экономия: -110,00 грн
1042,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1152,70
Экономия: -110,00 грн
1042,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: ампула (15)
1113,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10), ампула (3)
1108,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
1049,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (11), ампула (23)
1105,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
1209,99
Экономия: -197,49 грн
1012,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
1051,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: ампула (13)
1053,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: ампула (13)
1085,50 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: раствор для инъекций (22)
1305,00
Экономия: -280,02 грн
1024,98 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1), ампула (22)
1152,70
Экономия: -110,00 грн
1042,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1), ампула (11)
1152,70
Экономия: -110,00 грн
1042,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (6), ампула (24)
1152,70
Экономия: -110,00 грн
1042,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2), ампула (21)
1163,61
Экономия: -197,35 грн
966,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2), ампула (5)
1089,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1), ампула (11)
1126,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
1070,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
1141,68
Экономия: -129,18 грн
1012,50 грн