Адцетрис порошок для приготовления концентрата для раствора д/инфузий 50 мг флакон, №1 - Киев (486722) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Киев, ул. Иорданская, 1
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Киев, просп. Воскресенский, 24
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Киев, ул. Княжий Затон, 4
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Одесса, ул. Дворянская, 28
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Львов, ул. Городоцкая, 59
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