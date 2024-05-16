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Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл, №5 - Киев (156477) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1057 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
591,99
Экономия: -84,14 грн
507,85 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
731,70
Экономия: -208,50 грн
523,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (2)
555,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3), ампула (4)
554,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
526,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (24)
550,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (5)
592,99
Экономия: -85,14 грн
507,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
527,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1), ампула (2)
546,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (4), ампула (4)
556,60 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
710,90
Экономия: -152,70 грн
558,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1), ампула (4)
733,50
Экономия: -210,30 грн
523,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
733,50
Экономия: -210,30 грн
523,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: раствор для инъекций (2)
552,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (6), ампула (3)
730,10
Экономия: -206,90 грн
523,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
733,50
Экономия: -210,30 грн
523,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (6), ампула (1)
601,13
Экономия: -79,55 грн
521,58 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1), ампула (4)
557,75 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (2)
731,70
Экономия: -208,50 грн
523,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
550,75 грн