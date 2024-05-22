Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апаратуД Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2) Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2) (559958) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 258,24 грн Без рецепта 50 шт від 258,24 грн В наявності в 227 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Tactus Nutrasciences LLP Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 50 шт. Дієтичні добавки 11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату