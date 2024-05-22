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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апаратуД Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)

Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2) (559958) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Ціна в місті Київ
від 258,24 грн
Без рецепта
50 шт від 258,24 грн
В наявності в 227 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату