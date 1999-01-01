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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів
2.2.

Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів 2.2. Класифікація

B-VIT КОМПЛЕКС ВІТАМІНІВ ГРУПИ B таблетки для жування, № 30; Здравофарм
B-VIT КОМПЛЕКС ВІТАМІНІВ ГРУПИ B Таблетки для жування, № 30 Здравофарм
Немає в наявності
B-КОМПЛЕКС капсули, № 50; Солгар Вітамін енд Херб
B-КОМПЛЕКС Капсули, № 50 Солгар Вітамін енд Херб
В 384 аптеках
від 482,30 грн
Ціни в аптеках
Dolche Dit Вітаміни желейні мультивітамін на основі пектину без цукру пастилки желейні, № 90; Guangdong Yichao Biological Co., Ltd
Dolche Dit Вітаміни желейні мультивітамін на основі пектину без цукру Пастилки желейні, № 90 Guangdong Yichao Biological Co., Ltd
Немає в наявності
Dolche Dit Вітаміни желейні мультивітамін на основі пектину для дітей пастилки желейні, № 90; Guangdong Yichao Biological Co., Ltd
Dolche Dit Вітаміни желейні мультивітамін на основі пектину для дітей Пастилки желейні, № 90 Guangdong Yichao Biological Co., Ltd
Немає в наявності
MULTIVITAMIN ACTIVE MAN таблетки, № 60; New Nordic Healthbrands AB
MULTIVITAMIN ACTIVE MAN Таблетки, № 60 New Nordic Healthbrands AB
В 3 аптеках
від 697,30 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, апельсин, апельсин, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, апельсин, апельсин, № 1 Sweet Tec
В 57 аптеках
від 39,40 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, вишня, вишня, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, вишня, вишня, № 1 Sweet Tec
В 92 аптеках
від 41,21 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, малина, малина, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, малина, малина, № 1 Sweet Tec
В 247 аптеках
від 31,08 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, полуниця, полуниця, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, полуниця, полуниця, № 1 Sweet Tec
В 264 аптеках
від 31,08 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, фрукти, фрукти, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, фрукти, фрукти, № 1 Sweet Tec
В 237 аптеках
від 31,08 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, чорна смородина, чорна смородина, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, чорна смородина, чорна смородина, № 1 Sweet Tec
В 207 аптеках
від 31,08 грн
Ціни в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ пастилки, 33.6 г, яблyко, яблyко, № 1; Sweet Tec
NATURINO ПАСТИЛКИ З ВІТАМІНАМИ ТА НАТУРАЛЬНИМ СОКОМ Пастилки, 33.6 г, яблyко, яблyко, № 1 Sweet Tec
В 144 аптеках
від 34,28 грн
Ціни в аптеках
NOW FOODS В-50 КОМПЛЕКС капсули, № 30; NOW INTERNATIONAL
NOW FOODS В-50 КОМПЛЕКС Капсули, № 30 NOW INTERNATIONAL
В 746 аптеках
від 273,42 грн
Ціни в аптеках
NOW FOODS В-50 КОМПЛЕКС капсули, № 100; NOW INTERNATIONAL
NOW FOODS В-50 КОМПЛЕКС Капсули, № 100 NOW INTERNATIONAL
В 2 аптеках
від 705,60 грн
Ціни в аптеках
NOW FOODS ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС B-50 капсули, № 100; NOW FOODS
NOW FOODS ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС B-50 Капсули, № 100 NOW FOODS
В 3 аптеках
від 719,74 грн
Ціни в аптеках
PLUSSSZ ЮНІОР МУЛЬТИВІТАМІН таблетки шипучі, 4.3 г, зі смаком малини, зі смаком малини, № 20; Польський Лек
PLUSSSZ ЮНІОР МУЛЬТИВІТАМІН Таблетки шипучі, 4.3 г, зі смаком малини, зі смаком малини, № 20 Польський Лек
Немає в наявності
Principium Вітамін B Forte капсули, № 24; The Company Bios Line S.p.A.
Principium Вітамін B Forte Капсули, № 24 The Company Bios Line S.p.A.
Немає в наявності
Principium Вітамін B Forte капсули, № 60; The Company Bios Line S.p.A.
Principium Вітамін B Forte Капсули, № 60 The Company Bios Line S.p.A.
Немає в наявності
Solaray Вітаміни Д3 та K2 капсули, № 60; Нутра Мануфектурінг
Solaray Вітаміни Д3 та K2 Капсули, № 60 Нутра Мануфектурінг
Немає в наявності
Solaray Вітаміни Д3 та K2 капсули, № 120; Нутра Мануфектурінг
Solaray Вітаміни Д3 та K2 Капсули, № 120 Нутра Мануфектурінг
Немає в наявності
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