Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
191,84
Економія при броні: -28,72 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
471,10
Економія при броні: -63,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 4
3.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
480,90
Економія при броні: -73,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
479,60
Економія при броні: -71,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
96,18
Економія при броні: -14,62 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
410,00
Економія при броні: -27,00 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
410,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
117.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
118.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
430,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Братиславська, 20
123.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
123.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
482,00
Економія при броні: -64,90 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Автозаводська, 71-А
123.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Порика Василя, 3
125.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
125.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
430,00
Економія при броні: -47,00 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 5
126.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ярославська, 26
126.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма