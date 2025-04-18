Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
477,10
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
2.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
2.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Татарська, 38
3.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
5.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
478,60
Економія при броні: -61,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
480,90
Економія при броні: -63,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
5.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 6-А
6.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
480,90
Економія при броні: -69,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
7.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
7.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
382,88
Економія при броні: -54,08 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
430,00
Економія при броні: -47,00 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Братиславська, 20
7.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
430,00
Економія при броні: -14,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
8.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
381,68
Економія при броні: -52,88 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Автозаводська, 71-А
8.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
287,16
Економія при броні: -36,90 грн