Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату
11.4.
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату
Дієтичні добавки
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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату
11.4.
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату
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Меркана® Актив
Капсули №20
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
559,32
грн
в 709 аптеках
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Долгіт Анти-судо Форте
Таблетки, вкриті оболонкою №56
Натур Продукт Фарма
від
162,36
грн
в 697 аптеках
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Аксотроф™
Розчин для перорального застосування ампула 10 мл №20
Ворвартс Фарма
від
564,86
грн
в 680 аптеках
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ХОНДРОКСИД® Інтенсив
Таблетки №60
Стада
від
601,85
грн
в 660 аптеках
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Протекта
Таблетки шипучі №20
Уорлд Медицин
від
600,95
грн
в 643 аптеках
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Доппельгерц® актив Глюкозамін + Хондроітин
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
298,00
грн
в 643 аптеках
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ФЛЕКСОГІАЛ ХОНДРОПРОТЕКТИВНИЙ ПИТНИЙ КОМПЛЕКС
Розчин пакет 15 мл №14
Доміфарм
від
663,74
грн
в 640 аптеках
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Меркана® Тендо
Порошок для приготування розчину саше 8.1 г №10
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
499,50
грн
в 623 аптеках
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NOW FOODS ГЛЮКОЗАМІН, ХОНДРОЇТИН МСМ
Капсули №30
NOW INTERNATIONAL
від
414,73
грн
в 610 аптеках
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ПРОКАРТІ ФОРТЕ
Таблетки №30
Ананта Медікеар Лімітед
від
353,15
грн
в 591 аптеці
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КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ
Таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
від
1057,24
грн
в 571 аптеці
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Рідексія
Капсули 10 мг №30
Фармацевтична Компанія Фамберг
від
118,80
грн
в 538 аптеках
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ВІСТАБОН МОБІ
Рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
від
1286,00
грн
в 511 аптеці
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ГЛЮКОЗАМІН С-БХФЗ
Капсули №60
Борщагівський ХФЗ
від
180,42
грн
в 502 аптеках інших міст
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ОРЦЕРИН ПЛЮС
Таблетки №60
Маклеодс Фармасьютикалс
від
640,44
грн
в 488 аптеках
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ОСТЕОКОР CA
Капсули 918 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
від
421,51
грн
в 454 аптеках
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БОННІ ХОНДРО
Стік 5 г №30
Дельта Медікел
від
923,00
грн
в 454 аптеках
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ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС
Таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
від
1075,29
грн
в 451 аптеці
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ВІСТАБОН ОСНОВА
Таблетки №60
EuBion Corporation
від
579,95
грн
в 449 аптеках
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ПЕМОВО ПЛЮС
Таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
від
871,30
грн
в 425 аптеках
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Форма випуску
УльтраКап
екстракт
капс.
капс. желат. тверд.
капс. м'які желат.
пор.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/п питного розч.
пор. д/п р-ну
р-н
р-н д/перорал. застос.
р-н орал.
рідина
сироп
сусп.
сусп. д/внутр. заст.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. шип.
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Дозування
0.5 г
0.7 г
0.25 г
0.45 г
0.525 г
1 г
1.3 г
1.25 г
10 мг
250 мг
340 мг
455 мг
500 мг
505 мг
513 мг
600 мг
750 мг
800 мг
918 мг
1000 мг
1100 мг
5000 мг
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Пакування
0.5 г
8 г
80 мл
200 мл
250 мл
450 мл
5000 мг
амп. 10 мл
банка
блістер
контейнер пластик.
пакет
пакет 15 мл
пакетик
пакетик 15 г
пакетик 15 мл
пакетик 20 г
саше
саше 4 г
саше 8.1 г
саше 10 г
саше 10.2 г
саше 5000 мг
стік
стік 5 г
стік 15 мл
фл.
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. п/е 100 мл
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Кількість штук в упаковці
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120
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Виробник
AAR Pharma FZ LLC
Adrien Gagnon
Almeda Pharmaceuticals
Alphacaps
Ananta Medicare
Angel Yeast
Asfarma Medical Dental Urunler ve Illac Sanayi Ticaret Anonim Sirketi
Beres Pharmaceuticals Ltd
Biodeal Lab.
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Bioplus Life Sciences
Country Life
Delta Medical Promotions AG
EuBion Corporation
Fito Pharma
FreiCare Swiss
Geltec
Grand Medical Group
Grand Medical Poland
INNOPHARMA
Juva Sante International
LONG LIFE INC
LimHealth
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Medicofarma
Metagenics Inc.
NOW FOODS
NOW INTERNATIONAL
Natysal S.A.
Nobel
OstroVit Sp. Z.o.o
Quality Supplements and Vitamins, Inc
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Rompharm Company
Softgel Healthcare
Solepharm
Solgar Vitamin and Herb
Tactus Nutrasciences LLP
The Company Bios Line S.p.A.
Vefa Illac Sanayi Ve Ticaret
Vita Sun
Vitalize Products
Vitar
ІнтерХім
АВА плюс
АМС ФАРМ
Агрика-Пром
Актілайф Нутрішн
Аметрін
Аптека 283
Аптека Гаєвського
БЗ-Фарм
Бовіос Фарм
Біофарма
ВАЛАРТИН ФАРМА
Ворвартс Фарма
Гринвуд
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
ДОМИФАРМ ООО
Еліт-фарм
Здравофарм
Илан Фарм
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Компания "Дана, Я"
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
МКМ Найнекс
МСК-МЕД
Медхауз Свис Гмбх
Медікофарма
Натур Продукт Фарма Сп. з о.о.
Неофарм-ЛТД
Нутра Мануфектурінг
ООО "Альфа Фарм Украина"
Озимук Фарм
Органік Хелс
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ПП Чарлі
Прогрессфарм
Стада
Стоянович Фарм
ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Уорлд Медицин
ФАРМАДИС
Фармаком
Фармацевтическая Компания Фамберг
Фармацевтична компанія Віста
Фармацци
Фелицата Украина
Феліцата Україна
Фоерс
Форсаж Плюс
Фортекс Нутрасютикалс
Чарли
Экомед
Экосвит Ойл
Элемент здоровья
Элит-фарм
ЮА-ФАРМ
Юнатіс
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