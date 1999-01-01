Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату
11.4.

Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату

Дієтичні добавки

11Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апарату

11.4.Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату
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Меркана® Актив
Меркана® Актив
Капсули №20
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 559,32 грн
в 709 аптеках
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Долгіт Анти-судо Форте
Долгіт Анти-судо Форте
Таблетки, вкриті оболонкою №56
Натур Продукт Фарма
від 162,36 грн
в 697 аптеках
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Аксотроф™
Аксотроф™
Розчин для перорального застосування ампула 10 мл №20
Ворвартс Фарма
від 564,86 грн
в 680 аптеках
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ХОНДРОКСИД® Інтенсив
ХОНДРОКСИД® Інтенсив
Таблетки №60
Стада
від 601,85 грн
в 660 аптеках
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Протекта
Протекта
Таблетки шипучі №20
Уорлд Медицин
від 600,95 грн
в 643 аптеках
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Доппельгерц® актив Глюкозамін + Хондроітин
Доппельгерц® актив Глюкозамін + Хондроітин
Капсули №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від 298,00 грн
в 643 аптеках
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ФЛЕКСОГІАЛ ХОНДРОПРОТЕКТИВНИЙ ПИТНИЙ КОМПЛЕКС
ФЛЕКСОГІАЛ ХОНДРОПРОТЕКТИВНИЙ ПИТНИЙ КОМПЛЕКС
Розчин пакет 15 мл №14
Доміфарм
від 663,74 грн
в 640 аптеках
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Меркана® Тендо
Меркана® Тендо
Порошок для приготування розчину саше 8.1 г №10
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 499,50 грн
в 623 аптеках
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NOW FOODS ГЛЮКОЗАМІН, ХОНДРОЇТИН МСМ
NOW FOODS ГЛЮКОЗАМІН, ХОНДРОЇТИН МСМ
Капсули №30
NOW INTERNATIONAL
від 414,73 грн
в 610 аптеках
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ПРОКАРТІ ФОРТЕ
ПРОКАРТІ ФОРТЕ
Таблетки №30
Ананта Медікеар Лімітед
від 353,15 грн
в 591 аптеці
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КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ
КОМПЛЕКС КОЛАГЕНУ ТА ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ
Таблетки флакон №30
Солгар Вітамін енд Херб
від 1057,24 грн
в 571 аптеці
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Рідексія
Рідексія
Капсули 10 мг №30
Фармацевтична Компанія Фамберг
від 118,80 грн
в 538 аптеках
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ВІСТАБОН МОБІ
ВІСТАБОН МОБІ
Рідина пакетик 15 мл №20
LimHealth
від 1286,00 грн
в 511 аптеці
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ГЛЮКОЗАМІН С-БХФЗ
ГЛЮКОЗАМІН С-БХФЗ
Капсули №60
Борщагівський ХФЗ
від 180,42 грн
в 502 аптеках інших міст
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ОРЦЕРИН ПЛЮС
ОРЦЕРИН ПЛЮС
Таблетки №60
Маклеодс Фармасьютикалс
від 640,44 грн
в 488 аптеках
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ОСТЕОКОР CA
ОСТЕОКОР CA
Капсули 918 мг №30
Зандра Лайфсайєнсіз
від 421,51 грн
в 454 аптеках
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БОННІ ХОНДРО
БОННІ ХОНДРО
Стік 5 г №30
Дельта Медікел
від 923,00 грн
в 454 аптеках
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ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС
ГЛЮКОЗАМІН-ХОНДРОЇТИН ПЛЮС
Таблетки флакон №75
Солгар Вітамін енд Херб
від 1075,29 грн
в 451 аптеці
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ВІСТАБОН ОСНОВА
ВІСТАБОН ОСНОВА
Таблетки №60
EuBion Corporation
від 579,95 грн
в 449 аптеках
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ПЕМОВО ПЛЮС
ПЕМОВО ПЛЮС
Таблетки №30
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
від 871,30 грн
в 425 аптеках
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