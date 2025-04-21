Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
482,00
Економія при броні: -74,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
482,00
Економія при броні: -74,20 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
5.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
59.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
518,17
Економія при броні: -2,98 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
80.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
512,06
Економія при броні: -0,91 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любар, вул. Незалежності, 48
93.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
102,24
Економія при броні: -0,07 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 19
100.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
509,70
Економія при броні: -0,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 61
101.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Чорновола В'ячеслава, 56
108.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
511,99
Економія при броні: -2,37 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 10-А
109.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
510,15
Економія при броні: -1,15 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 64
109.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 18-В
110.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
511,24
Економія при броні: -2,53 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
110.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 50
111.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
377,44
Економія при броні: -43,76 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 24
111.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 34
111.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
477,60
Економія при броні: -60,50 грн
Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 55-А
111.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
111.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 7
112.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
474,20
Економія при броні: -57,10 грн