Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
478,20
Економія при броні: -76,90 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
475,80
Економія при броні: -74,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
461,10
Економія при броні: -59,80 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
13.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 5
35.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
475,80
Економія при броні: -74,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Слобожанське, вул. Закори, 11
48.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
478,20
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 1
48.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
475,80
Економія при броні: -74,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
129.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
342,58
Економія при броні: -25,94 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
130.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
405,00
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
130.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
488,70
Економія при броні: -92,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
133.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
481,00
Економія при броні: -85,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
133.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
185.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
172,44
Економія при броні: -8,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
190.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
86,22
Економія при броні: -4,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
190.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
474,20
Економія при броні: -64,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
190.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
461,30
Економія при броні: -51,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
190.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
477,60
Економія при броні: -67,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
190.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма