Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
477,60
Економія при броні: -76,30 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
5.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
6.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 15/3
9.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
474,20
Економія при броні: -72,90 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
20.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
111.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
112.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
191.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 7
192.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
229.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
250.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 22-Б
251.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
251.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
255,00
Економія при броні: -55,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
252.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
252.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
253.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
331,94
Економія при броні: -0,04 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -93,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
254.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
255.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
480,90
Економія при броні: -79,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн