Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 27
11.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
461,10
Економія при броні: -52,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
12.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
255,00
Економія при броні: -27,30 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
13.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
29.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
30.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 62-Б
2.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
61.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
430,00
Економія при броні: -47,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
84.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
430,00
Економія при броні: -47,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
84.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
430,00
Економія при броні: -47,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
84.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
430,00
Економія при броні: -47,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
106.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
338,38
Економія при броні: -0,08 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
106.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн