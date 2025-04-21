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Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Миколаїв
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Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
107.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
477,60
Економія при броні:
-68,60 грн
409,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 15/3
113.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
474,20
Економія при броні:
-65,20 грн
409,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
121.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні:
-45,50 грн
379,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
145.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні:
-45,50 грн
379,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні:
-45,50 грн
379,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
150.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні:
-45,50 грн
379,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
151.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні:
-45,50 грн
379,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
152.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні:
-45,50 грн
379,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
154.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні:
-45,50 грн
379,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
159.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні:
-45,50 грн
379,50
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
160.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні:
-45,50 грн
379,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 27
161.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
461,10
Економія при броні:
-53,30 грн
407,80
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
162.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
255,00
Економія при броні:
-27,30 грн
227,70
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
164.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні:
-45,50 грн
379,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
174.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні:
-45,50 грн
379,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
175.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
255,00
Економія при броні:
-27,30 грн
227,70
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
175.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні:
-45,50 грн
379,50
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
175.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
338,38
Економія при броні:
-0,98 грн
337,40
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
176.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні:
-45,50 грн
379,50
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні:
-45,50 грн
379,50
грн
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