Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
478,20
Економія при броні: -72,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
477,60
Економія при броні: -72,30 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
1.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
261,04
Економія при броні: -17,86 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
1.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
1.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
2.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
3.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
3.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
3.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
3.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
192,12
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
3.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
3.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
344,88
Економія при броні: -20,64 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
4.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 37
4.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
В містах поряд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
7.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
8.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма