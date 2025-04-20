Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
463,20
Економія при броні: -54,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
440,00
Економія при броні: -60,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
8.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
8.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
9.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
10.0 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
10.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн