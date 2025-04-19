Д Мекс 2000 + К2 (D Mex 2000 + K2)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -16,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
479,00
Економія при броні: -66,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
86,22
Економія при броні: -3,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
477,60
Економія при броні: -65,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
6.6 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
474,20
Економія при броні: -61,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
7.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
461,30
Економія при броні: -49,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
8.7 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
474,20
Економія при броні: -61,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
10.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
174,02
Економія при броні: -9,10 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
21.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
26.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
340,00
Економія при броні: -36,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
26.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
27.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кам'янське, вул. Сорочинська, 13-А
27.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
32.9 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
33.5 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
51.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
64.2 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
Д Мекс 2000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
425,00
Економія при броні: -45,50 грн