Декап (Decap) (355994) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Декап інструкція із застосування
Характеристика
рекомендується як добавка дієтична до раціону харчування як додаткове джерело вітаміну D3 (холекальциферолу) з метою підтримки його оптимального рівня в організмі.
Вітамін D3 та його метаболіти, що утворюються в організмі, сприяють засвоєнню кальцію і фосфору з їжі та регулюють їхній метаболізм, що важливо для нормального формування і росту кісток. Окрім того, вітамін D бере участь у регуляції функціональної активності багатьох органів і систем, зокрема серцево-судинної та імунної, ШКТ, печінки, підшлункової залози, нирок тощо; впливає на обмінні процеси, синтез ферментів і гормонів.
Вітамін D3 синтезується у клітинах шкіри організму під дією ультрафіолетових (УФ)-променів, тому додаткове надходження вітаміну D3 особливо актуальне навесні та в осінньо-зимовий період.
Поширеність дефіциту вітаміну D3 зумовлена такими причинами:
• проживання в північних і помірних широтах, де УФ-індекс є недостатнім для синтезу вітаміну D3;
• надмірне перебування в закритих приміщеннях і носіння закритого одягу;
• масове використання сонцезахисних кремів, що перешкоджає природній інсоляції;
• суттєве зниження рухової активності;
• обмеження в харчуванні; вживання великої кількості рафінованих продуктів.
Контроль рівня вітаміну D3 важливий у осіб із цукровим діабетом, метаболічним синдромом, ожирінням, остеопорозом, аутоімунними (в тому числі ревматоїдним артритом) та дерматологічними захворюваннями (в тому числі атопічним дерматитом).
Рекомендації з вживання
Декап 2000:
– дітям та підліткам (3–18 років) — по 1 таблетці (2000 МО) 1 раз на 2 доби;
– дорослим — по 1 таблетці (2000 МО) на добу.
Декап 5000:
– дітям та підліткам (3–18 років) — по 1 таблетці (5000 МО) 1 раз на тиждень;
– дорослим — по 1 таблетці (5000 МО) на 2 доби.
Таблетки слід вживати під час або після прийому їжі. За рекомендацією лікаря рекомендована добова доза може бути змінена індивідуально. Тривалість вживання визначає лікар.
Перед використанням рекомендована консультація лікаря.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання
індивідуальна непереносимість компонентів.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі 0–25 °C у захищеному від світла, вологи та недоступному для дітей місці.