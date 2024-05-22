рекомендується як добавка дієтична до раціону харчування як додаткове джерело вітаміну D 3 (холекальциферолу) з метою підтримки його оптимального рівня в організмі.

Вітамін D 3 та його метаболіти, що утворюються в організмі, сприяють засвоєнню кальцію і фосфору з їжі та регулюють їхній метаболізм, що важливо для нормального формування і росту кісток. Окрім того, вітамін D бере участь у регуляції функціональної активності багатьох органів і систем, зокрема серцево-судинної та імунної, ШКТ, печінки, підшлункової залози, нирок тощо; впливає на обмінні процеси, синтез ферментів і гормонів.

Вітамін D 3 синтезується у клітинах шкіри організму під дією ультрафіолетових (УФ)-променів, тому додаткове надходження вітаміну D 3 особливо актуальне навесні та в осінньо-зимовий період.

Поширеність дефіциту вітаміну D 3 зумовлена такими причинами:

• проживання в північних і помірних широтах, де УФ-індекс є недостатнім для синтезу вітаміну D 3 ;

• надмірне перебування в закритих приміщеннях і носіння закритого одягу;

• масове використання сонцезахисних кремів, що перешкоджає природній інсоляції;

• суттєве зниження рухової активності;

• обмеження в харчуванні; вживання великої кількості рафінованих продуктів.

Контроль рівня вітаміну D 3 важливий у осіб із цукровим діабетом, метаболічним синдромом, ожирінням, остеопорозом, аутоімунними (в тому числі ревматоїдним артритом) та дерматологічними захворюваннями (в тому числі атопічним дерматитом).