Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
295,70
Економія при броні: -50,65 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
438,81
Економія при броні: -73,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,30
Економія при броні: -37,30 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,20
Економія при броні: -54,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
295,00
Економія при броні: -49,95 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
437,93
Економія при броні: -72,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -37,50 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,20
Економія при броні: -54,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,40
Економія при броні: -37,40 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,20
Економія при броні: -54,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,40
Економія при броні: -37,40 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,30
Економія при броні: -54,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,30
Економія при броні: -47,25 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
433,76
Економія при броні: -68,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
290,81
Економія при броні: -45,76 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
431,55
Економія при броні: -66,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -37,50 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
325,35
Економія при броні: -40,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
288,40
Економія при броні: -33,40 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,20
Економія при броні: -54,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
294,54
Економія при броні: -48,98 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
437,10
Економія при броні: -71,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
293,03
Економія при броні: -47,47 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,85
Економія при броні: -69,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,40
Економія при броні: -37,40 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
419,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
293,45
Економія при броні: -47,68 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
435,47
Економія при броні: -69,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
298,65
Економія при броні: -52,88 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
443,19
Економія при броні: -77,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -37,50 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
433,50
Економія при броні: -53,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -37,50 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
433,80
Економія при броні: -53,90 грн