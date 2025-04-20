Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
280,00
Економія при броні: -62,00 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
412,00
Економія при броні: -78,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
296,00
Економія при броні: -70,00 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
436,00
Економія при броні: -96,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
392,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
299,60
Економія при броні: -18,68 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
445,12
Економія при броні: -27,64 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
298,03
Економія при броні: -51,84 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
435,91
Економія при броні: -69,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,20
Економія при броні: -44,70 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
433,80
Економія при броні: -66,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
268,00
Економія при броні: -42,00 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
392,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
268,00
Економія при броні: -34,00 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
392,00
Економія при броні: -47,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,70
Економія при броні: -45,20 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
442,70
Економія при броні: -75,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
289,02
Економія при броні: -13,78 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
435,10
Економія при броні: -19,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -45,00 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,30
Економія при броні: -66,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
290,95
Економія при броні: -44,53 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
431,76
Економія при броні: -66,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
297,19
Економія при броні: -61,44 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
441,02
Економія при броні: -95,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
298,45
Економія при броні: -60,36 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
442,90
Економія при броні: -77,19 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
282,20 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
436,00
Економія при броні: -96,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
289,75
Економія при броні: -51,66 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
430,14
Економія при броні: -74,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
290,55
Економія при броні: -52,33 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
431,18
Економія при броні: -90,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
299,04
Економія при броні: -18,44 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
445,38
Економія при броні: -27,46 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
268,00
Економія при броні: -42,00 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
392,00
Економія при броні: -52,00 грн