Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
297,10
Економія при броні: -57,74 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
441,41
Економія при броні: -23,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,40
Економія при броні: -43,10 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
442,60
Економія при броні: -72,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
296,71
Економія при броні: -50,56 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
440,31
Економія при броні: -74,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -43,20 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
433,80
Економія при броні: -63,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
291,48
Економія при броні: -46,28 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
432,55
Економія при броні: -67,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,07
Економія при броні: -46,87 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
433,43
Економія при броні: -68,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -43,20 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
325,65
Економія при броні: -48,07 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -43,20 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,20
Економія при броні: -64,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -43,20 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,30
Економія при броні: -64,20 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
290,28
Економія при броні: -69,93 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
430,93
Економія при броні: -65,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
297,47
Економія при броні: -51,70 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
441,44
Економія при броні: -75,99 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
297,13
Економія при броні: -51,36 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
440,94
Економія при броні: -75,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,40
Економія при броні: -43,10 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,30
Економія при броні: -64,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
300,33
Економія при броні: -79,98 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
445,69
Економія при броні: -80,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -43,20 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,40
Економія при броні: -64,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
296,69
Економія при броні: -29,71 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
440,46
Економія при броні: -23,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
295,30
Економія при броні: -49,76 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
438,23
Економія при броні: -72,69 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
255,61
Економія при броні: -10,07 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,10
Економія при броні: -68,56 грн