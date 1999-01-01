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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин
2.1.

Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин 2.1. Класифікація

ARBOR VITAE ВІТАМІН E капсули м'які желатинові, 200 мо, ультракап, ультракап, № 30; Sirio Co., LTD
ARBOR VITAE ВІТАМІН E Капсули м'які желатинові, 200 мо, ультракап, ультракап, № 30 Sirio Co., LTD
Немає в наявності
Arbor Vitae Шипшини плоди пачка, 100 г, № 1; Віола
Arbor Vitae Шипшини плоди Пачка, 100 г, № 1 Віола
В 8 аптеках
від 50,00 грн
Ціни в аптеках
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) спрей, флакон, 10 мл, № 1; Олеофарм
D-VITUM - ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 6 РОКІВ (ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ) Спрей, флакон, 10 мл, № 1 Олеофарм
В 132 аптеках
від 223,37 грн
Ціни в аптеках
D3-Вітамін Др. Тайсс спрей, 20 мл, № 1; Натурварен
D3-Вітамін Др. Тайсс Спрей, 20 мл, № 1 Натурварен
В 439 аптеках
від 302,31 грн
Ціни в аптеках
D3-Вітамін Др. Тайсс 4000МО таблетки, вкриті оболонкою, № 60; Натур Продукт Фарма
D3-Вітамін Др. Тайсс 4000МО Таблетки, вкриті оболонкою, № 60 Натур Продукт Фарма
В 325 аптеках
від 170,82 грн
Ціни в аптеках
D3-Кальцедерум таблетки жувальні, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 50; Здравофарм
D3-Кальцедерум Таблетки жувальні, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 50 Здравофарм
Немає в наявності
D3+K2 ВІТАМІНИ капсули, 350 мг, № 90; Голден-Фарм
D3+K2 ВІТАМІНИ Капсули, 350 мг, № 90 Голден-Фарм
В 455 аптеках
від 204,11 грн
Ціни в аптеках
Lolly bomb з вітаміном C зі смаком апельсину льодяники, № 60; Фабрика кондитерська Меркурій
Lolly bomb з вітаміном C зі смаком апельсину Льодяники, № 60 Фабрика кондитерська Меркурій
В 2 аптеках
від 498,81 грн
Ціни в аптеках
Mesix таблетки, № 20; PharmaSuisse Laboratories
Mesix Таблетки, № 20 PharmaSuisse Laboratories
В 6 аптеках інших міст
від 699,00 грн
Ціни в інших містах
Nancare Вітамін D3 краплі для дітей, 5 мл, № 1; Нестле Україна
Nancare Вітамін D3 Краплі для дітей, 5 мл, № 1 Нестле Україна
Немає в наявності
Now Foods Бета-каротин натуральний 25000 МЕ капсули, № 90; NOW FOODS
Now Foods Бета-каротин натуральний 25000 МЕ Капсули, № 90 NOW FOODS
В 2 аптеках інших міст
від 569,00 грн
Ціни в інших містах
Now Foods Біотин 5000 мкг капсули, № 30; NOW INTERNATIONAL
Now Foods Біотин 5000 мкг Капсули, № 30 NOW INTERNATIONAL
В 824 аптеках
від 202,87 грн
Ціни в аптеках
Now Foods вітамін C-500 аскорбат капсули, № 30; NOW INTERNATIONAL
Now Foods вітамін C-500 аскорбат Капсули, № 30 NOW INTERNATIONAL
В 677 аптеках
від 187,90 грн
Ціни в аптеках
NOW FOODS ВІТАМІН K2 капсули, 100 мкг, № 60; NOW FOODS
NOW FOODS ВІТАМІН K2 Капсули, 100 мкг, № 60 NOW FOODS
В 21 аптеці
від 776,96 грн
Ціни в аптеках
NOW FOODS ВІТАМІН А 10000 МО капсули, № 100; NOW FOODS
NOW FOODS ВІТАМІН А 10000 МО Капсули, № 100 NOW FOODS
В 9 аптеках
від 289,44 грн
Ціни в аптеках
NOW FOODS ВІТАМІН А 10000 МО капсули м'які, № 30; NOW INTERNATIONAL
NOW FOODS ВІТАМІН А 10000 МО Капсули м'які, № 30 NOW INTERNATIONAL
В 1 аптеці
від 139,10 грн
Ціни в аптеках
NOW FOODS ВІТАМІН Д-3 2000 МО капсули м'які, № 30; NOW INTERNATIONAL
NOW FOODS ВІТАМІН Д-3 2000 МО Капсули м'які, № 30 NOW INTERNATIONAL
В 616 аптеках
від 147,92 грн
Ціни в аптеках
Now Foods Вітамін Д-3 5000 МО капсули м'які, № 120; NOW INTERNATIONAL
Now Foods Вітамін Д-3 5000 МО Капсули м'які, № 120 NOW INTERNATIONAL
В 58 аптеках
від 371,28 грн
Ціни в аптеках
Now Foods Вітамін Д3 капсули, 400 мо, № 180; NOW FOODS
Now Foods Вітамін Д3 Капсули, 400 мо, № 180 NOW FOODS
В 2 аптеках інших міст
від 203,00 грн
Ціни в інших містах
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