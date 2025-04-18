Харків (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
290,91
Економія при броні: -45,08 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
431,95
Економія при броні: -66,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
291,95
Економія при броні: -50,74 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
433,49
Економія при броні: -67,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -38,80 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,30
Економія при броні: -57,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -38,80 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
431,30
Економія при броні: -54,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,40
Економія при броні: -38,70 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
442,70
Економія при броні: -65,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
291,44
Економія при броні: -52,38 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
432,74
Економія при броні: -15,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
278,96
Економія при броні: -33,61 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
435,85
Економія при броні: -32,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
296,16
Економія при броні: -54,26 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
439,44
Економія при броні: -41,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -38,80 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,10
Економія при броні: -57,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,42
Економія при броні: -52,93 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
433,72
Економія при броні: -61,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
294,77
Економія при броні: -55,28 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
437,43
Економія при броні: -90,94 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
291,62
Економія при броні: -42,23 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
432,76
Економія при броні: -62,47 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
262,48
Економія при броні: -14,65 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
441,64
Економія при броні: -72,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
300,55
Економія при броні: -61,61 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
446,66
Економія при броні: -28,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
285,00
Економія при броні: -31,30 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
325,35
Економія при броні: -42,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
294,99
Економія при броні: -49,00 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
221,88
Економія при броні: -38,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -38,80 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,30
Економія при броні: -57,50 грн