Київ (адресу не вказано)
Доступно в 577 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
83,75
Економія при броні: -19,87 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
500,90
Економія при броні: -121,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
73,13
Економія при броні: -9,25 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,00
Економія при броні: -54,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
297,78
Економія при броні: -17,35 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
441,89
Економія при броні: -78,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
295,47
Економія при броні: -49,28 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
438,48
Економія при броні: -67,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,40
Економія при броні: -36,90 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,20
Економія при броні: -54,60 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
299,86
Економія при броні: -60,73 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
444,98
Економія при броні: -81,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,87
Економія при броні: -44,11 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
108,69
Економія при броні: -16,11 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
465,20
Економія при броні: -13,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,93
Економія при броні: -64,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -37,00 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,20
Економія при броні: -54,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм