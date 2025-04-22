Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,40
Економія при броні: -39,50 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,20
Економія при броні: -59,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
465,20
Економія при броні: -13,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
73,10
Економія при броні: -9,88 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
325,65
Економія при броні: -44,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
285,00
Економія при броні: -32,10 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,20
Економія при броні: -59,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
298,39
Економія при броні: -52,88 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
332,11
Економія при броні: -57,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,40
Економія при броні: -39,50 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,20
Економія при броні: -59,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
299,27
Економія при броні: -57,98 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
444,11
Економія при броні: -85,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -39,60 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,20
Економія при броні: -59,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
270,77
Економія при броні: -25,26 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
437,81
Економія при броні: -72,19 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,40
Економія при броні: -39,50 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
433,20
Економія при броні: -58,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
260,29
Економія при броні: -14,53 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
430,72
Економія при броні: -64,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
74,35
Економія при броні: -12,97 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
441,35
Економія при броні: -75,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,20
Економія при броні: -39,30 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,20
Економія при броні: -59,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,38
Економія при броні: -46,75 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
433,89
Економія при броні: -68,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
285,00
Економія при броні: -32,10 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
221,35
Економія при броні: -33,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,40
Економія при броні: -39,50 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,30
Економія при броні: -59,20 грн