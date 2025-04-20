Львів (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
299,21
Економія при броні: -53,69 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
444,02
Економія при броні: -78,03 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -41,30 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
390,87
Економія при броні: -17,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -41,30 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,30
Економія при броні: -61,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
298,00
Економія при броні: -46,80 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
99,56
Економія при броні: -6,31 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
295,39
Економія при броні: -49,65 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
438,35
Економія при броні: -71,54 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -41,30 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,30
Економія при броні: -61,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,40
Економія при броні: -41,20 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
442,50
Економія при броні: -69,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
146,20
Економія при броні: -20,60 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,20
Економія при броні: -61,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -41,30 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,30
Економія при броні: -61,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,40
Економія при броні: -41,20 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,00
Економія при броні: -61,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -41,30 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
332,02
Економія при броні: -52,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -41,30 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,20
Економія при броні: -61,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
295,98
Економія при броні: -52,48 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
439,39
Економія при броні: -74,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -41,30 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
390,87
Економія при броні: -17,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -41,30 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,30
Економія при броні: -61,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -41,30 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,40
Економія при броні: -61,40 грн