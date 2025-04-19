Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 221 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
299,87
Економія при броні: -18,70 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
445,33
Економія при броні: -27,77 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
286,42
Економія при броні: -27,18 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
424,97
Економія при броні: -15,15 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
291,45
Економія при броні: -45,50 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
432,51
Економія при броні: -66,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
224,28
Економія при броні: -39,82 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
443,77
Економія при броні: -78,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -42,50 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
422,80
Економія при броні: -51,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
282,20 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
419,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
290,58
Економія при броні: -10,11 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
431,22
Економія при броні: -54,83 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,46
Економія при броні: -46,51 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,01
Економія при броні: -68,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -42,50 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,30
Економія при броні: -63,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
294,46
Економія при броні: -48,11 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
436,97
Економія при броні: -70,76 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
295,25
Економія при броні: -15,75 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
438,31
Економія при броні: -23,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
295,81
Економія при броні: -49,98 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
438,98
Економія при броні: -72,72 грн