Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
282,20 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
419,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
261,82
Економія при броні: -46,96 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
438,64
Економія при броні: -108,96 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
268,00
Економія при броні: -28,80 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
392,00
Економія при броні: -61,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
295,05
Економія при броні: -14,66 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
439,39
Економія при броні: -21,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
289,44
Економія при броні: -74,47 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
435,72
Економія при броні: -70,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
289,43
Економія при броні: -43,91 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
429,51
Економія при броні: -21,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
257,55
Економія при броні: -12,03 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
437,43
Економія при броні: -29,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -43,90 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,30
Економія при броні: -64,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
256,40
Економія при броні: -10,41 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,64
Економія при броні: -26,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
271,15
Економія при броні: -56,89 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
111,29
Економія при броні: -20,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -43,90 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
419,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
299,63
Економія при броні: -85,37 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
444,65
Економія при броні: -79,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
222,95
Економія при броні: -62,26 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
441,14
Економія при броні: -76,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -43,90 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
442,60
Економія при броні: -73,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
300,00
Економія при броні: -85,13 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
445,19
Економія при броні: -79,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
268,00
Економія при броні: -56,00 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
392,00
Економія при броні: -61,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,20
Економія при броні: -43,60 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,30
Економія при броні: -64,90 грн