Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,91
Економія при броні: -40,03 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,68
Економія при броні: -61,22 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
298,14
Економія при броні: -45,26 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
442,44
Економія при броні: -68,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
298,18
Економія при броні: -17,01 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
442,32
Економія при броні: -25,23 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -42,90 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,20
Економія при броні: -63,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,50
Економія при броні: -42,90 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,20
Економія при броні: -63,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
272,23
Економія при броні: -21,29 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
445,36
Економія при броні: -79,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
292,54
Економія при броні: -46,76 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
440,39
Економія при броні: -74,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
146,25
Економія при броні: -21,45 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
424,90
Економія при броні: -54,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
281,13
Економія при броні: -30,19 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
439,23
Економія при броні: -73,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
297,05
Економія при броні: -45,47 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
434,47
Економія при броні: -68,69 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
295,56
Економія при броні: -50,42 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
419,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
271,52
Економія при броні: -26,30 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
439,02
Економія при броні: -73,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
300,30
Економія при броні: -55,08 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
445,65
Економія при броні: -80,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
259,32
Економія при броні: -7,75 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
429,84
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
291,34
Економія при броні: -46,20 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
432,35
Економія при броні: -66,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
294,35
Економія при броні: -49,21 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
436,81
Економія при броні: -71,39 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
293,98
Економія при броні: -13,35 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
436,30
Економія при броні: -19,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Декап® 2000 таблетки блістер №60
Актіфарм
294,33
Економія при броні: -13,24 грн
Декап® 5000 таблетки блістер №60
Актіфарм
437,48
Економія при броні: -19,68 грн