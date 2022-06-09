фармакодинаміка. Ацетилцистеїн — муколітичний, відхаркувальний засіб, який застосовують для розрідження мокротиння при захворюваннях дихальної системи, що супроводжуються утворенням густого слизу.

Ацетилцистеїн зумовлює виражену муколітичну дію на слизовий і слизисто-гнійний секрети. Він зменшує в’язкість слизу і сприяє відхаркуванню бронхіального секрету за рахунок деполімеризації мукопротеїнових комплексів і нуклеїнових кислот, які є причиною в’язкості гіалінового та гнійного компонентів мокротиння. Ацетилцистеїн має також антиоксидантні та пневмопротекторні властивості: зниження індукованої гіперплазії мукоцитів, підвищення вироблення сурфактанта за рахунок стимуляції пневмоцитів типу II, стимуляція активності мукоциліарного апарату, що сприяє поліпшенню мукоциліарного кліренсу.

Ацетилцистеїн зумовлює пряму антиоксидантну дію за рахунок наявності нуклеофільної вільної тіольної групи (SH). Ацетилцистеїн запобігає інактивації α 1 -антитрипсину — ферменту, який захищає тканини від ензимів запальних клітин, перш за все — від еластази фагоцитів.

Крім того, молекулярна структура ацетилцистеїну дає йому можливість легко проникати через клітинні мембрани. Усередині клітини ацетилцистеїн деацетилюється з утворенням L-цистеїну, незамінної амінокислоти для синтезу глютатіону. Ацетилцистеїн сприяє підвищенню синтезу глутатіону, який є важливим для детоксикації шкідливих факторів. Це пояснює дію ацетилцистеїну як антидоту при отруєннях парацетамолом.

У пацієнтів із хронічними обструктивними захворюваннями легень прийом 1200 мг ацетилцистеїну на день протягом 6 тиж призводив до значного збільшення об’єму вдиху і форсованої життєвої ємності легень.

У хворих з ідіопатичним фіброзом легень застосування ацетилцистеїну перорально по 600 мг 3 рази на добу протягом одного року в поєднанні зі стандартною терапією ідіопатичного фіброзу легень (преднізолон і азатіоприн) сприяло збереженню життєвої ємності і дифузної здатності легень.

Профілактичний прийом ацетилцистеїну знижував частоту та серйозність бактеріальних загострень у пацієнтів із хронічним бронхітом/муковісцидозом. Антиоксидантна дія ацетилцистеїну пов’язана з вираженим зниженням активності еластази в мокроті, що є найважливішим показником функції легень у хворих на муковісцидоз. Навіть при застосуванні у дуже високих дозах (до 3000 мг щодня протягом 4 тиж) хворим на муковісцидоз ацетилцистеїн не чинив значної токсичної дії.

Фармакокінетика. Після перорального застосування ацетилцистеїн швидко і повністю всмоктується. Він метаболізується в печінці з утворенням фармакологічно активного метаболіту цистеїну, а також діацетилцистеїну, цистину і надалі — змішаних дисульфідів. Біодоступність дуже низька — близько 10%. Для різних лікарських форм відмінностей не виявлено. C max у плазмі крові досягається через 1–3 год після прийому. Ацетилцистеїн виділяється нирками у вигляді неактивних метаболітів (неорганічні сульфати, діацетилцистеїн). Т ½ визначається головним чином швидкою біотрансформацією у печінці і становить приблизно 1 год. У разі зниження функції печінки Т ½ подовжується до 8 год. У хворих із різними дихальними і серцевими захворюваннями C max ацетилцистеїну в плазмі крові досягається через 1–3 год після прийому і залишається високою протягом 24 год.

Розподіл. Ацетилцистеїн розподіляється в організмі як у незміненому вигляді (20%), так і у вигляді активних метаболітів (80%). Переважно він виявляється в легенях, бронхіальному секреті, печінці та нирках. V d ацетилцистеїну — від 0,33 до 0,47 л/кг маси тіла. Зв’язування з білками плазми крові становить близько 50% через 4 год після прийому і зменшується до 20% через 12 год.

Метаболізм і виведення. Після перорального застосування ацетилцистеїн швидко і екстенсивно метаболізується в стінках кишечнику і печінки. Близько 30% дози виділяється нирками. Т ½ ацетилцистеїну становить 6,25 год.