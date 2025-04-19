Евкабал® саше (Eucabal® sachet)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 247 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
303,33
Економія при броні: -18,91 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
312,06
Економія при броні: -20,92 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
661,76
Економія при броні: -24,96 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
272,78
Економія при броні: -32,19 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
427,64
Економія при броні: -17,39 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
255,53
Економія при броні: -15,42 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
310,32
Економія при броні: -20,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
270,00
Економія при броні: -9,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
260,18
Економія при броні: -8,58 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
505,67
Економія при броні: -19,11 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
249,91
Економія при броні: -9,80 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,70 грн