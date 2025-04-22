Евкабал® саше (Eucabal® sachet)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
306,10 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
737,60
Економія при броні: -22,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
306,10 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
306,10 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
798,80
Економія при броні: -193,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
270,78
Економія при броні: -88,89 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
159,28
Економія при броні: -10,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
306,10 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
290,08
Економія при броні: -17,70 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
572,97
Економія при броні: -37,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
306,10 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
799,00
Економія при броні: -194,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
276,12
Економія при броні: -94,23 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
436,76
Економія при броні: -22,84 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
306,10 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
149,72
Економія при броні: -17,86 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
664,15
Економія при броні: -24,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
266,72
Економія при броні: -84,83 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
599,05
Економія при броні: -35,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma