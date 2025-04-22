Київ
Евкабал® саше (Eucabal® sachet)

Евкабал® саше (Eucabal® sachet)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 93 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
306,10 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
236,00 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
613,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
737,60
Економія при броні: -22,13 грн
715,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
240,50 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
648,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
306,10 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
306,10 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
798,80
Економія при броні: -193,80 грн
605,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
270,78
Економія при броні: -88,89 грн
181,89 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
159,28
Економія при броні: -10,04 грн
149,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
306,10 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
175,00 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
480,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
290,08
Економія при броні: -17,70 грн
272,38 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
572,97
Економія при броні: -37,66 грн
535,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
175,40 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
303,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
306,10 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
799,00
Економія при броні: -194,00 грн
605,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
220,50 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
490,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
276,12
Економія при броні: -94,23 грн
181,89 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
436,76
Економія при броні: -22,84 грн
413,92 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
306,10 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
121,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
175,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
722,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
149,72
Економія при броні: -17,86 грн
131,86 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
664,15
Економія при броні: -24,36 грн
639,79 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
237,50 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
648,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
266,72
Економія при броні: -84,83 грн
181,89 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
599,05
Економія при броні: -35,88 грн
563,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
203,93 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
644,00 грн
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