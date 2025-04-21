Евкабал® саше (Eucabal® sachet)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
258,87
Економія при броні: -72,22 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
796,10
Економія при броні: -180,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
255,20
Економія при броні: -68,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
684,70
Економія при броні: -69,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
804,50
Економія при броні: -189,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
252,77
Економія при броні: -66,12 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
648,04
Економія при броні: -28,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
225,61
Економія при броні: -38,96 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
449,56
Економія при броні: -17,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
282,80
Економія при броні: -33,10 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
796,10
Економія при броні: -180,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
254,73
Економія при броні: -11,71 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
572,32
Економія при броні: -29,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
254,32
Економія при броні: -10,44 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
703,89
Економія при броні: -32,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
253,10
Економія при броні: -10,74 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
537,81
Економія при броні: -25,38 грн