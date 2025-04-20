Евкабал® саше (Eucabal® sachet)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
258,75
Економія при броні: -55,97 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
574,99
Економія при броні: -37,69 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
793,60
Економія при броні: -172,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
285,10
Економія при броні: -27,10 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
797,70
Економія при броні: -176,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
247,20
Економія при броні: -47,48 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
629,04
Економія при броні: -34,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
240,72
Економія при броні: -20,48 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
714,82
Економія при броні: -38,22 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
149,55
Економія при броні: -20,55 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
625,30
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
803,40
Економія при броні: -182,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
296,00
Економія при броні: -38,00 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
289,10
Економія при броні: -31,10 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
655,77
Економія при броні: -127,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
376,25
Економія при броні: -65,60 грн